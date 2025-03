Hành trình truy bắt trùm ma túy khét tiếng Phương “bóng” coi trời bằng vung

Theo hồ sơ vụ án, sau nhiều lần tẩu thoát, “ông trùm” ma túy Trần Việt Phương (ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cuối cùng đã phải chịu tra tay vào còng. Theo Công an quận Hải Châu, qua quá trình đấu tranh điều tra, đến sáng 10/6/2016, Trần Việt Phương đã thú nhận mọi tội lỗi và khai báo quá trình phạm tội của mình cũng như các chiêu trò ranh ma để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra. Vào giữa tháng 1/2016, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây ma túy này gồm: Đặng Công Duy Thiện (22 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), Hồ Tấn Hữu (tên gọi khác là Long, 40 tuổi, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), Trương Công Hòa (20 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam), Bùi Xuân Quý (23 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên một trường ĐH tại Đà Nẵng), Dương Đức Anh (18 tuổi, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ban chuyên án 612 còn xác định “đại ca” của băng nhóm có tên là Phương “bóng”, người cung cấp số lượng lớn ma túy đá cho Hữu (Long) để đi giao lại cho các đầu mối. Các đàn em đã bị bắt, nhưng Phương vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi biết được thông tin bốn đầu mối điều hành phân phối ma túy sa lưới, Trần Việt Phương nhanh chóng cạo trọc đầu, gắn thêm bộ râu giả và xưng tên là Nguyễn Văn Phi, làm công nhân tự do lang bạt qua nhiều tỉnh thành ở miền Trung. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Xác định “ông trùm” ma túy này chỉ có thể ẩn náu ở các tỉnh lân cận, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Đội trưởng Đội CSMT Công an quận Hải Châu cử ngay một tổ trinh sát nữa hỗ trợ, đồng thời xác định Phương sẽ quay về lại Đà Nẵng bởi một số con nghiện đang rất thèm hàng trắng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến một ngày, các trinh sát nhận được nguồn tin báo về sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt, thường đội mũ sụp xuống che kín mặt lang thang ở phố cổ Hội An và tối mới về nhà nghỉ. Đến tháng 5/2016, biết bị theo dõi, Phương nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Cứ mỗi nhà nghỉ hoặc nhà trọ, Phương chỉ ở một đêm và luôn chọn những nhà nghỉ rẻ tiền có cửa sau để dễ tẩu thoát. Khi giải quyết xong công việc, đối tượng nhanh chóng vào lại Quảng Nam. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời gian này, Phương gần như không tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt, sau khi Hồ Tấn Hữu (Long) bị bắt, Phương “bóng” càng ẩn náu kĩ, tắt điện thoại không liên lạc với các mối cũ nên những thông tin mà Đội CSMT Công an quận Hải Châu thu thập được trước đó có nguy cơ mất trắng. Xác định đối tượng này khi ở lâu ngày sẽ không còn tiền tiêu, rất có thể sẽ quay về Đà Nẵng để móc nối tiếp tục buôn bán ma túy, một mũi trinh sát được bố trí túc trực các cửa ngõ ra vào quận Hải Châu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đúng như dự tính, Trần Việt Phương âm thầm móc nối với vài đàn em, trong đó có Lê Quốc Cường (42 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Ngày 5/6, Phương gọi cho Cường thông báo sẽ thiết lập lại đường dây ma túy và dặn Cường mang theo tiền và sẽ trực tiếp giao cho khối lượng ma túy lớn. Còn Phương vào thuê một khách sạn trên đường Hồ Tùng Mậu nằm án binh bất động. Gần sát giờ hẹn, Phương gọi điện thay đổi điểm và hẹn một địa chỉ khác trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Bám sát mục tiêu, đúng lúc hai đối tượng đang trao đổi hàng, các trinh sát ập vào bắt quả tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua kiểm tra, thu giữ trong túi xách của Phương 8 gói tinh thể màu trắng với tổng khối lượng khoảng 60g (Phương khai là ma túy đá), 2 điện thoại, một dao bấm, một roi điện và hơn 10 triệu đồng. Còn trong người Cường phát hiện 16 gói ma túy đá, 2 điện thoại và hơn 10 triệu đồng. Lê Quốc Cường khai nhận có quen biết Phương từ trước, nhưng chưa từng buôn bán ma túy lần nào. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan CSĐT, trước những chứng cứ, lời khai của các đối tượng liên quan, Phương “bóng” đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Phương khai nhận số ma túy lớn này đã cất giấu kỹ từ rất lâu cộng với một ít vừa thu gom được. Trong những ngày đầu tháng 6/2016, Phương đã ráo riết lên các phương án để hoạt động trở lại vì nghĩ các trinh sát đã xao nhãng không tập trung truy bắt mình nữa. Phương khai nhận nhiều lần muốn chuyển địa bàn vào miền Nam, nhưng trước khi đi muốn làm một phi vụ “bom tấn”. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước đó, Phương "bóng" đã nhiều lần vi phạm pháp luật, trong đó năm 1995, Phương bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 33 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2000, ra tù chưa lâu, Phương lại có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt 8 năm tù giam, nhờ cải tạo tốt nên được đặc xá năm 2006. Tuy nhiên, năm 2007 đối tượng này lại bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 6,5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2014, Phương ra tù và bắt đầu bán ma túy. Cũng từ đó, Phương có biệt danh là “bóng” bởi khả năng di chuyển và trú ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Cảnh sát nổ súng khống chế xe chủ tịch xã chở ma túy.

