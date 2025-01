Bắt tạm giam chủ nhà nghỉ chứa mại dâm ở Bắc Kạn

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thân (SN 1985, trú tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể) về tội chứa mại dâm.

Đối tượng Hoàng Văn Thân.

Trước đó, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke – Nhà nghỉ Hoàng Dương có địa chỉ tại thôn Nà Cà, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cùng thời điểm này, lực lượng Công an còn phát hiện 3 nhân viên nữ đang có mặt tại cơ sở; 1 đôi nam nữ đang có mặt tại 1 phòng hát.

Qua điều tra, tại thời điểm trên, có 2 người đàn ông (gồm người đàn ông tại phòng hát và người đàn ông bị bắt quả tang đang mua dâm) rủ nhau đến cơ sở kinh doanh Karaoke – Nhà nghỉ Hoàng Dương để mua dâm. Tại đây, 2 người đàn ông gặp Hoàng Văn Thân là chủ cơ sở và được Thân đồng ý. Quá trình này, sau 2 lần đưa tiền, mỗi lần là 500.000 đồng, 2 người đàn ông lần lượt được Thân bố trí nhân viên để bán dâm.

Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với cơ sở Hoàng Dương. Sau khi đọc xong lệnh khám xét, Thân đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) là tiền mua dâm của 2 người đàn ông vừa trả. Qua khám xét phát hiện và tạm giữ thêm số tiền 12.510.000 đồng và nhiều đồ vật, giấy tờ, tài liệu có liên quan./.