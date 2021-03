Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng đầu tháng 3/2021, Công an phường Hàng Bài phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn thường xuyên xuất hiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an phường Hàng Bài đã làm rõ đây chính là đối tượng truy nã Bùi Ngọc Nam (SN 1980; HKTT: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

Đối tượng Bùi Ngọc Nam bên trái, Dũng "trọc" Hà Đông bên phải. Theo hồ sơ, Nam đang bị Công an huyện Sóc Sơn truy nã về tội gây rối trật tự công cộng theo Quyết định số 27 ngày 19/11/2020. Ngay sau đó, Công an phường Hàng Bài đã lên phương án bắt giữ Bùi Ngọc Nam. Công an TP Hà Nội cho biết thêm, khoảng 12h50 ngày 16/3/2021, tổ công tác Công an phường Hàng Bài đã bắt giữ đối tượng Nam khi đối tượng đang đi lang thang trên phố Lý Thường Kiệt. Được biết, Nam là đối tượng "cộm cán" từng có 4 tiền án và là đàn em của Dũng "Trọc" Hà Đông. Hiện Công an phường Hàng Bài đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Sóc Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý bắt đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông quy định.