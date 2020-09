Khởi tố Dũng “trọc” tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: Vì sao dư luận bất ngờ?

(Kiến Thức) - Đã có quyết định khởi tố bị can đối với Dũng “trọc”, điều đó chứng tỏ cơ quan điều tra phải có các tài liệu chứng cứ để chứng minh giang hồ mạng này chính là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạo điều kiện cho những người khác cùng tham gia.

Chiều 18/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Dũng "trọc" - Nguyễn Văn Dũng, SN 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 4 bị can và ra lệnh tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 255 BLHS.



5 bị can bị Viện kiểm sát TP Hòa Bình phê chuẩn quyết định khởi tố gồm Nguyễn Văn Dũng - chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê; Lê Xuân Hùng (SN 1982), trú tại phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình); Trần Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Thanh và Khà Văn Linh cùng trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Dư luận đặt câu hỏi, nếu phạm tội danh trên, Dũng “trọc” và các bị can sẽ phải chịu mức án như thế nào?

Dũng "trọc" cùng 4 bị can tại cơ quan công an.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc Dũng “trọc” bị khởi tố hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” không bất ngờ với nhiều người bởi trước đó, các giang hồ mạng chơi với Dũng “trọc” từng bị xử lý về các tội danh tương tự.

Tuy nhiên, việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của 19 đối tượng bị bắt giữ tại Hòa Bình, trong đó có Dũng trọc làm nhiều người bất ngờ về địa điểm bắt giữ các đối tượng. Do địa điểm bắt giữ không phải tại Hà Đông, Hà Nội nên nhiều người có thể nghĩ rằng Dũng chỉ là khách mời, đến sử dụng trái phép chất ma túy chứ không phải là người tổ chức sử dụng. Bởi vậy, nhiều người có thể nghĩ rằng Dũng “trọc” có thể chỉ bị xử phạt hành chính. Đến nay cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố bị can đối với Dũng “trọc” , điều đó chứng tỏ cơ quan điều tra phải có các tài liệu chứng cứ để chứng minh đối tượng này chính là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạo điều kiện cho những người khác sử dụng trái phép chất ma túy ở đây.

Khi khởi tố Dũng trọc về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý thì rất có thể Dũng trọc là người khởi xướng hoặc đưa tiền cho đàn em mua ma túy để tổ chức sử dụng... Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ phải chứng minh bằng các chứng cứ thì mới có cơ sở để kết luận về hành vi, vai trò là người chủ mưu hay giúp sức hay xúi giục...

Theo quy định của pháp luật thì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ma túy vào cơ thể người khác trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự, mức hình phạt cao nhất hiện nay là tù chung thân.

Khác với các loại ma túy truyền thống phải tiêm chích, sử dụng bàn đèn thuốc phiện, những loại ma túy hiện nay phần lớn là ma túy tổng hợp, gây ra ảo giác và phù hợp với việc sử dụng trong các không gian như quán bar, vũ trường, quán karaoke. Việc sử dụng không đơn lẻ như trước đây, không lén lút mà có thể sử dụng công khai, nhiều đối tượng cùng sử dụng gây kích thích, hưng phấn, trở thành những bữa tiệc ma túy.

Bởi vậy, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy càng trở nên nguy hiểm hơn cho xã hội, hành vi này lôi kéo, dẫn dắt những người khác sử dụng trái phép chất ma túy, gây nghiện ma túy, làm gia tăng số người nghiện ma túy và gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Do đó, trong thời gian gần đây các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng bị xử lý nhiều hơn, hình phạt nghiêm khắc hơn.

Theo quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có khung hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là tù chung thân. Nếu với hành vi gây nguy hiểm cho 2 người trở lên hoặc có người sử dụng dưới 13 tuổi... thì hình phạt có thể đến 20 năm tù. Trường hợp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với 2 người trở lên thì hình phạt cũng có thể đến 15 năm tù. Trong vụ việc trên có 19 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên các đối tượng bị xử lý hình sự trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 15 năm tù.

Theo luật sư Cường, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 5 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thời gian tiếp theo cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ ngoài 5 đối tượng này thì còn đối tượng nào khác nữa. Không phải tất cả các đối tượng có vai trò chủ mưu, thực hành thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức, xúi giục đều sẽ bị xử lý hình sự về cùng một tội danh là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tất cả các đối tượng có liên quan, bao gồm đối tượng thuê địa điểm, đối tượng mua ma túy hoặc mang ma túy đến, đối tượng chuẩn bị công cụ phương tiện để sử dụng, đối tượng giúp sức, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy sẽ đều bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm và hình phạt có thể lên đến 5 năm tù.

Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, ngoan cố chống đối, nhân thân xấu sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc. Còn với đối tượng phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngoài hành vi tội chức sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nhà, làm rõ những hành vi sai phạm khác nếu thu giữ được ma túy hoặc có căn cứ cho thấy có đối tượng đã mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ xử lý thêm về tội mua bán trái phép chất ma túy, tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, nếu phát hiện ra các đối tượng còn có các hành vi khác như tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản... tùy thuộc vào hành vi cụ thể, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra để xử lý triệt để những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong vụ án này đảm bảo sự việc được giải quyết nghiêm minh, đúng pháp luật và thực hiện chủ trương làm trong sạch môi trường mạng, đảm bảo an ninh an toàn mạng.

Ngày 11/9, Công an TP Hòa Bình đã bắt quả tang 20 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Minh Minh (địa chỉ xóm 7, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Theo đó, vào khoảng 01h00 cùng ngày, Công an TP Hòa Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Minh Minh do Vũ Thị Kim Minh (sinh năm 1973, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình), làm chủ. Công an phát hiện 20 nam nữ thanh niên có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma túy trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát số 301 và 402. Tang vật thu giữ gồm 2 thẻ ATM, 1 đĩa sứ; 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình xác định đối tượng Lê Đức Hùng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình), là người đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, đối tượng Lê Đức Hùng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan Công an, Lê Đức Hùng khai nhận toàn bộ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Dũng “trọc” được biết đến khi chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dũng "trọc" thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền... Đặc biệt, Dũng "trọc" nhận Khá "bảnh" (Ngô Bá Khá) làm con nuôi. Hôm Khá "Bảnh" bị tuyên án, Dũng "trọc" đã cùng một số anh em xuất hiện ở tòa án Bắc Ninh. Năm 2013, giang hồ Dũng "trọc" và đàn em đã nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội; bị TAND Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2016, Dũng "trọc" lại gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy”.

