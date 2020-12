Quá khứ bất hảo của trùm giang hồ Hiệp “Sạc lô“

Được biết, Hiệp "Sạc lô" là giang hồ cộm cán ở Cần Thơ, có nhiều tiền án về các tội danh.

Trong quá khứ, đầu năm 2003, sau khi chấp hành bản án về tội cướp, cướp giật, Hiệp ra tù về nhà chưa được bao lâu thì lại tiếp tục tụ tập băng nhóm để quậy phá. Vì vậy, giữa năm 2003, Hiệp lại bị địa phương lập hồ sơ cưỡng bức lao động 2 năm. Đến ngày 17/9/2005, Hiệp được tha về.

Tối 11/5/2012, sau khi uống rượu say, Hiệp đến tiệm internet thuộc phường An Phú đập phá đồ đạc và dùng mũ bảo hiểm đánh chủ tiệm vì cho rằng tiệm này dụ dỗ con của Hiệp chơi game suốt ngày. Khi được mọi người can ngăn, Hiệp ra về. Tuy nhiên trên đường về, Hiệp nhớ lại mâu thuẫn trong buôn bán nhà với anh Thái Đức Quang ở đường 30 Tháng 4 (phường An Phú) nên đã tìm đến nhà anh Quang để chửi bới, đập vỡ kính cửa và nhiều đồ đạc trong nhà.

Khi công an địa phương đến can thiệp, Hiệp tiếp tục chống đối và nắm cổ, giật đứt cầu vai của công an phường, lực lượng làm nhiệm vụ phải gọi Cảnh sát 113 hỗ trợ mới khống chế được Hiệp.

Tại phiên tòa ngày 13/11/2012, TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Hiệp mức án 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Bản án của tòa nhận định Hiệp là người đã được tập trung giáo dục, cải tạo nhiều lần nhưng vẫn không sửa đổi, tiếp tục gây rối trật tự công cộng, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, gây thiệt hại đến sức khỏe và tài sản của người khác. Khi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương đến làm việc, thì Hiệp có thái độ chống đối, xem thường pháp luật...

Tính đến thời điểm 2013, Hiệp "Sạc lô" đã có 4 tiền án với tổng hình phạt 15 năm 6 tháng tù, nếu tính luôn 2 năm bị tập trung cải tạo thì trùm giang hồ này đã ăn cơm trong trại hơn 17 năm.

gày 30/8/2013, sau khi chấp hành xong bản án về tội chống người thi hành công vụ, ra tù, Hiệp “Sạc lô” thấy một số tay giang hồ “cộm cán” như Đào Dũng, Hùng “lãng tử”, Sang “vựa cá”... lần lượt bị “sờ gáy” hoặc “gác kiếm”, trong khi Tâm “khỉ già” (em ruột Hiệp, là tay giang hồ chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê) lại bị tai nạn giao thông tàn phế, nên Hiệp “Sạc lô” muốn “thế vị”.

Không dừng lại, n