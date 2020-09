Giang hồ mạng Dũng “trọc” Hà Đông vừa bị công an bắt là ai?

Mới đây, Dũng "Trọc" cùng 4 đối tượng khác bị Công an TP Hòa Bình tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Dũng "Trọc" là cha nuôi của Khá "Bảnh", thầy của Huấn "Hoa Hồng". Các MV, phim có Dũng tham gia thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.Dũng “Trọc” cùng vợ kinh doanh, mở quán karaoke. Năm 2013, Dũng “Trọc” vướng vòng lao lý với 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Theo bản án, đầu tháng 1/2012, Dũng cùng đàn em đến vũ trường Next Top ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để uống rượu. Tại đây, Dũng và nhân viên bảo vệ vũ trường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Đàn em của Dũng bắn đối thủ khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe. Dũng bị truy tố và lĩnh 24 tháng tù giam. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù. Sau khi ra tù, Dũng “Trọc” trở thành “hiện tượng mạng xã hội”. Ông ta sở hữu trang Facebook cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Dũng thường livestream khoe hình xăm, đeo dây chuyền, nhẫn vàng và luôn miệng chửi bới, dọa nạt đối thủ. Năm 2016, Dũng “Trọc” công khai clip dài hơn 13 phút ghi cảnh ông ta cùng đàn em bắt một thanh niên ở tỉnh Quảng Ninh quỳ lạy vì người này đăng câu chuyện để hạ thấp danh dự của Dũng “Trọc”. Trong giới “giang hồ mạng”, Dũng “Trọc” có mối quan hệ với Huấn “Hoa Hồng”, Phú Lê, Quang “Rambo”, Đường "Nhuệ"… Đặc biệt, Dũng “Trọc” từng nhận làm cha nuôi của Khá “Bảnh” - người đang chấp hành án 10 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Còn Huấn “Hoa Hồng” gọi Dũng là thầy. Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội qua các clip livestream, Dũng “Trọc” còn đóng MV và phim để đăng tải trên YouTube. Sản phẩm có tiếng nhất mà Dũng “Trọc” góp mặt là phim Chạm mặt giang hồ thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube. Nhiều gương mặt xã hội như: Khá “Bảnh”, Dương Minh Tuyền, Phú Lê, Đường "Nhuệ"… cũng tham gia bộ phim này. Dũng “Trọc” còn tham gia đóng MV Đời là thế thôi của Phú Lê với hơn 130 triệu lượt xem. >>> Xem thêm video: Dũng "Trọc" Hà Đông có quan hệ gì với Khá "bảnh", Phú Lê và các giang hồ mạng?. Nguồn: VTC NOW.

Mới đây, Dũng "Trọc" cùng 4 đối tượng khác bị Công an TP Hòa Bình tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Dũng "Trọc" là cha nuôi của Khá "Bảnh", thầy của Huấn "Hoa Hồng". Các MV, phim có Dũng tham gia thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Dũng “Trọc” cùng vợ kinh doanh, mở quán karaoke. Năm 2013, Dũng “Trọc” vướng vòng lao lý với 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Theo bản án, đầu tháng 1/2012, Dũng cùng đàn em đến vũ trường Next Top ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để uống rượu. Tại đây, Dũng và nhân viên bảo vệ vũ trường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Đàn em của Dũng bắn đối thủ khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe. Dũng bị truy tố và lĩnh 24 tháng tù giam. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù. Sau khi ra tù, Dũng “Trọc” trở thành “hiện tượng mạng xã hội”. Ông ta sở hữu trang Facebook cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Dũng thường livestream khoe hình xăm, đeo dây chuyền, nhẫn vàng và luôn miệng chửi bới, dọa nạt đối thủ. Năm 2016, Dũng “Trọc” công khai clip dài hơn 13 phút ghi cảnh ông ta cùng đàn em bắt một thanh niên ở tỉnh Quảng Ninh quỳ lạy vì người này đăng câu chuyện để hạ thấp danh dự của Dũng “Trọc”. Trong giới “giang hồ mạng”, Dũng “Trọc” có mối quan hệ với Huấn “Hoa Hồng”, Phú Lê, Quang “Rambo”, Đường "Nhuệ"… Đặc biệt, Dũng “Trọc” từng nhận làm cha nuôi của Khá “Bảnh” - người đang chấp hành án 10 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Còn Huấn “Hoa Hồng” gọi Dũng là thầy. Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội qua các clip livestream, Dũng “Trọc” còn đóng MV và phim để đăng tải trên YouTube. Sản phẩm có tiếng nhất mà Dũng “Trọc” góp mặt là phim Chạm mặt giang hồ thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube. Nhiều gương mặt xã hội như: Khá “Bảnh”, Dương Minh Tuyền, Phú Lê, Đường "Nhuệ"… cũng tham gia bộ phim này. Dũng “Trọc” còn tham gia đóng MV Đời là thế thôi của Phú Lê với hơn 130 triệu lượt xem. >>> Xem thêm video: Dũng "Trọc" Hà Đông có quan hệ gì với Khá "bảnh", Phú Lê và các giang hồ mạng?. Nguồn: VTC NOW.