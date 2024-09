Bão số 3 vào Vịnh Bắc Bộ, Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 12

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6h vị trí tâm bão số 3 Yagi khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng 160km. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 8, giật cấp 9. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Tại huyện Bạch Long Vĩ hiện đang có gió mạnh cấp 12.

Lúc 7h30 sáng 7/9, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng), do ảnh hưởng của bão số 3, đang có gió mạnh cấp 14, giật cấp 15, cấp 16, mưa rất to. Trước đó, chính quyền huyện và các lực lượng chức năng đã sơ tán những gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão đến nơi an toàn. Đối với các nhà dân không có mặt tại địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an, nhân dân hỗ trợ chằng chống nhà cửa để bảo đảm an toàn.

>>> Video bão số 3 đang ảnh hưởng đến huyện Bạch Long Vĩ:

Tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), lúc 7h sáng, bão số 3 đang đổ bộ trực tiếp vào gây mưa to , gió to, gió giật mạnh cấp 11. Nhiều cây xanh tại đây đã bị bật gốc, gãy đổ trên các tuyến đường khu dân cư. Toàn địa bàn huyện Cô Tô đã mất điện.

Trước đó, huyện Cô Tô đã tổ chức sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, rà soát các hộ gia đình có nhà ở không bảo đảm an toàn, có nguy cơ sụp đổ để bố trí nơi tránh trú. Để bảo đảm an toàn cho người dân, huyện Cô Tô ban hành hệnh giới nghiêm tại các địa phương cấp xã trên địa bàn. Thời gian giới nghiêm từ 20h ngày 6/9 cho đến khi bão tan.

Tại huyện Cô Tô (Quảng Ninh), cây xanh gãy đổ (Ảnh: TB) Toàn huyện Cô Tô hiện đang mất điện. (Ảnh: TB)

Một số địa phương khác tại Quảng Ninh như huyện Vân Đồn, TP Cẩm Phả, TP Hạ Long đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 88 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2024 và số 87/CĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2024, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết; quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện này.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh.