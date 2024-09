Hà Nội: Di dời 160 dân chung cư A7 Tân Mai tránh bão Yagi

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ bão Yagi đổ bộ, chính quyền phường Tân Mai đã quyết định di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu đến trường tiểu học Tân Mai vừa mới xây cách đó 300m. UBND quận Hoàng Mai, cùng các đơn vị liên quan và UBND phường Tân Mai đã vận động 48 hộ dân với 160 nhân khẩu ở khu tập thể A7 Tân Mai (khu nhà 5 tầng đã xuống cấp thuộc nhóm nguy hiểm cấp C) đến Trường tiểu học Tân Mai. Đặc biệt những người già đang cư trú tại khu tập thể A7 Tân Mai được lực lượng chức năng vận động, di chuyển đến vị trí an toàn tại trường tiểu học Tân Mai. Tại địa điểm tránh bão là trường tiểu học Tân Mai, chính quyền đã chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Bên cạnh đó, phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ dân di dời. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, người dân đến ở tạm trong Trường Tiểu học Tân Mai đều được chính quyền chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, chăn chiếu; đồng thời, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ người dân sớm ổn định để tránh bão số 3. Cán bộ và lực lượng chức năng phường Tân Mai hết sức lưu ý, đảm bảo an toàn cho người dân trước khi bão số 3 Yagi đổ bộ vào đất liền. Người già và trẻ nhỏ tại khu vực tập thể A7 phường Tân Mai đặc biệt được lưu ý trước khi bão số 3 đổ bộ. Mọi vật chất đều đã được lãnh đạo phường Tân Mai chuẩn bị sẵn sàng tại điểm trường tiểu học Tân Mai để người dân có thể an tâm tránh bão. Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân di chuyển ra nơi tránh bão an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội đón cơn mưa đầu tiên của siêu bão, cây gãy đè chết người:

