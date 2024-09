Bão Yagi sẽ đổ bộ vào đất liền vào khoảng thời gian nào?

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục tổ chức cuộc họp triển khai các nhiệm vụ ứng phó siêu bão số 3 (Yagi). Theo các chuyên gia khí tượng, trưa nay 5/9, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão với sức gió lên tới cấp 16 và giật cấp 17. Bão hiện đang trong quá trình thay đổi hoàn lưu và mắt bão, dự kiến sẽ đạt cường độ cực đại từ chiều tối nay (5/9) đến ngày mai (6/9).

Mắt bão số 3 hồi 14 giờ chiều 5/9.

Dự báo từ đêm 6/9, siêu bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu và phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) trước khi đi vào vịnh Bắc bộ. Sau khi vào vịnh Bắc bộ, dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng vào ngày 7/9. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tại cuộc họp chiều 5/9, khoảng đêm 6/9 bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc bộ, sau đó sẽ đổ bộ vào đất liền từ khoảng chiều đến tối 7/9. Ông Khiêm nhận định, nhiều khu vực sẽ bị ảnh hưởng nhưng khu vực Quảng Ninh - Thanh Hóa chịu tác động mạnh nhất. “Cơn bão số 3 có nhiều yếu tố nguy hiểm hơn các cơn bão tương tự trước đây”, ông Mai Văn Khiêm cảnh báo.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, việc phân tích tác động của mưa trong cơn bão này cơ quan khí tượng thủy văn cũng đánh giá, nhận định tính tương tự với một số cơn bão trong quá khứ. Song, cơn bão Yagi có hướng di chuyển lệch Bắc hơn rất nhiều so với các cơn bão trước và có tốc độ nhanh hơn.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về bão Yagi tại cuộc họp chiều 5/9.

"Vì thế, bão số 3 có nhiều yếu tố bất lợi có thể tạo ra cực đoan về mưa và cường độ gió so với các cơn bão trong quá khứ. Với kịch bản mưa như vậy, dự báo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể ngập lụt diện rộng, sạt lở đất", ông Khiêm nói. Từ đêm 6 đến sáng 9/9, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 100-150mm.

Từ chiều 7/9 đến hết ngày 8/9 trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Do mưa lớn nên ngày 7 - 10/9, các sông Bắc Bộ xuất hiện đợt lũ mức báo động 1 đến báo động 2. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại khu vực miền núi, đồng bằng, khu đô thị đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

"Do bão số 3 có hoàn lưu rộng, trong khi thời tiết đất liền hiện đang nóng, độ ẩm cao là yếu tố bất lợi gây xuất hiện dông, lốc xoáy mạnh trước khi bão đổ bộ đất liền. Khả năng bão đi lệch hơn về phía Bắc và mưa, gió mạnh sẽ giảm hơn trên đất liền nước ta chỉ xảy ra trong trường hợp cao áp cận nhiệt đới đang tồn tại đi dịch phía tây sớm hơn. Tuy nhiên, đây là xác suất thấp", ông Khiêm nhận định.