Bàng hoàng lời khai của Phúc 'XO' ở cơ quan điều tra

Công an TPHCM đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần 1 đối với Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, Phúc XO) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Báo Người Lao Động cho biết, theo lời khai ban đầu, Trần Ngọc Phúc (SN 1983, tự Phúc XO) đã thừa nhận chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện cho khách đến hát karaoke được phép mang ma túy vào sử dụng.

Ngoài ra, nhân viên sẽ cung cấp cho khách các dụng cụ sử dụng ma túy như khay đĩa đựng ma túy, ống hút ma túy, nhạc âm thanh cực lớn để khách "bay lắc".

Phúc khai nhận đã chỉ đạo các nhân viên trong quán karaoke XO cầu cung cấp cho khách các dụng cụ sử dụng ma túy như khay đĩa đựng ma túy, ống hút ma túy, nhạc âm thanh lớn để khách “bay, lắc”.

Phúc XO khai thêm rằng, quán karaoke XO cung cấp tiếp viên ăn mặc gợi cảm vào tiếp rượu bia và cùng khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính.



Trước đó, Phúc XO cũng khai nhận số vàng đeo trên người chỉ là vàng giả. Số xe máy công an tạm giữ phát hiện bị cà mờ số khung, số sườn nên chưa thể xác định rõ nguồn gốc. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ những chi tiết này để phục vụ điều tra vụ án.Riêng đối với em trai Phúc là Trần Ngọc Tài, khi công an khám xét phát hiện nơi nở của Tài có tàng trữ ma túy. Do đó, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối tượng này để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 phút ngày 10/04, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM kết hợp với tổ kiểm tra liên ngành TPHCM và Công an Quận 12 tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke XO Pharaon (Công ty Sóng Âm) do Trần Ngọc Phúc làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 9 phòng đang hoạt động phục vụ khách ca hát (80 người). Qua kết quả xét nghiệm phát hiện có 39 người dương tính với chất ma túy.

Trong đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 tiếp viên và 1 khách hát karaoke có tàng trữ ma túy trong người.

Phúc XO, người được biết đến là đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam , vài tháng trở lại đây khá nổi tiếng trên mạng xã hội khi được giới youtuber đăng tải nhiều clip đeo khoảng 17kg vàng trên người. Ngoài ra, Phúc XO còn sắm theo nhiều vật dụng bằng vàng như: siêu xe mạ vàng, mũ vàng…

Phúc XO cũng sở hữu dàn xe máy có biển số ngũ quý cực độc và những siêu xe ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam.

Phúc từng giới thiệu trên mạng xã hội về gia cảnh nghèo khó, tự vươn lên trong cuộc sống nhờ kinh doanh dầu ăn. Trong các clip, Phúc XO tự nhận là chủ quán karaoke đẳng cấp có thương hiệu XO.