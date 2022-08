Bắn pháo hiệu báo bão số 3, lên phương án sơ tán 135.000 dân

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho hơn 33.000 tàu với gần 110.000 người ở khu vực biển Vịnh Bắc Bộ biết tình hình của bão số 3 để chủ động di chuyển phòng tránh; tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão tại 14 điểm ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Trong đó, có 7.000 tàu/25.000 người đang hoạt động ở Vịnh Bắc bộ, hiện các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Riêng tại Quảng Ninh, đã thông tin về bão số 3 cho 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo, 6.250 tàu cá sẵn sàng về nơi neo đậu khi có lệnh, 14.500 ô lồng nuôi trồng thủy sản đã được thông tin về bão để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn với gió mạnh trên biển.

Ảnh minh họa.

Đối với khách du lịch tại Quảng Ninh hiện có khoảng 3.600 khách, trong đó 1.500 khách trên các đảo. Toàn bộ khách du lịch đã được thông tin về bão và sẽ di chuyển vào đất liền trong sáng nay. Đối với khách du lịch ở lại đảo, địa phương đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú bố trí nơi ở đảm bảo an toàn.

Các tỉnh miền núi phía Bắc cũng đã rà soát dân cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất với hơn 135.000 người. Các tỉnh sẵn sàng phương án sơ tán dân theo tình hình mưa lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ hôm nay đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, mưa lớn do bão sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa.