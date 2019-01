Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt, HĐXX hoãn tòa

(Kiến Thức) - Tại phiên xét xử vụ án chạy thận Hòa Bình sáng 8/1, do sự vắng mặt của bị cáo Hoàng Công Lương cùng 2 bị hại và một số người liên quan nên HĐXX quyết định hoãn tòa và sẽ mở lại ngày 14/1.

Sáng ngày 8/1, TAND TP Hòa Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017.



Chủ tọa phiên tòa là ông Nghiêm Hoài Anh cùng thẩm phán Đặng Minh Khoa, thẩm phán dự khuyết Nguyễn Thị Nguyệt và 4 hội thẩm nhân dân, trong đó có 1 hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Theo dự kiến, bảy bị cáo được đưa ra xét xử gồm Bác sĩ Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, Trần Văn Sơn - cán bộ phòng Vật tư vật tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Hoàng Đình Khiếu - cựu Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trương Quý Dương - cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trần Văn Thắng - Trưởng phòng quản lý Vật tư Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn.

Chủ tọa phiên tòa cho biết, xét thấy tại phiên tòa 8/1, vắng mặt bị cáo Hoàng Công Lương cùng 2 bị hại và một số người liên quan do đó HĐXX quyết định hoãn tòa và sẽ mở lại ngày 14/1.

Tuy nhiên trong phiên xét xử sáng 8/1, vì lý do sức khỏe, bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt tại tòa. Chị Đinh Thị Huyền Thư - vợ bác sĩ Hoàng Công Lương đến toà một mình.

Tại phần làm thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết bị cáo Hoàng Công Lương và một số người tham gia tố tụng khác vắng mặt, trong đó Lương không có lý do.

Đại diện VKS cho biết, sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Huyền Như (vợ bị cáo Hoàng Công Lương) đã phối hợp với tòa xác minh, xác định bị cáo Lương đúng là vì lý do sức khỏe nên không thể tới tòa. Đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền cũng như sự có mặt của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Tại phiên tòa, Luật sư Nguyễn Văn Chiến, một trong 10 luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, phản đối việc thư ký tòa cho rằng Lương vắng mặt không lý do bởi bản thân tòa và VKS đã đi xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo, điều này gây nhầm lẫn bị cáo không chấp hành sự triệu tập. Theo ông Chiến, Lương vì lý do bất khả kháng không thể tham dự, do đó đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Trước đó, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo Bùi Mạnh Quốc - cựu Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, Hoàng Công Lương - bác sĩ làm việc tại Đơn nguyên lọc máu, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố tội Vô ý làm chết người theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù.

Bị cáo Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, Trương Quý Dương - cựu Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn, Trần Văn Thắng - Trưởng phòng quản lý Vật tư BVĐK tỉnh Hòa Bình bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm tù.

Trước khi phiên tòa diễn ra, ngày 7/1, chị Đinh Thị Huyền Thư – vợ bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, gia đình đã có đơn gửi TAND TP Hòa Bình xét xử vắng mặt đối với bị cáo Hoàng Công Lương do đang nằm viện điều trị.

Tối ngày 6/1/2019, người nhà bác sĩ Hoàng Công Lương xác nhận về việc vị bác sĩ này đã gặp vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện điều trị từ 10 ngày nay; Đồng thời bỏ ngỏ khả năng ra tòa vào phiên xét xử ngày 8/1/2019 tới đây.

Theo người nhà bác sĩ Hoàng Công Lương, khoảng thời gian gần đây, Hoàng Công Lương bị mất ngủ kéo dài, ngại tiếp xúc với mọi người, tinh thần không được tốt. Ngày 23/12/2018, bác sĩ Lương phải nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình điều trị, đến ngày 25/12/2018 chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Từ ngày 30/12/2018 đến nay Lương nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Diễn biến vụ việc, ngày 28/5/2017, Bùi Mạnh Quốc đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế lọc nước RO số 2 tại Đơn nguyên thận nhân tạo và đã vô tình để tồn dư hóa chất cấm sử dụng trong y tế trong hệ thống này. Đến ngày 29/5/2017, nhóm bác sĩ Đơn nguyên thận lọc máu của bệnh viện đã chạy thận cho người bệnh dẫn đến hậu quả 9 người tử vong. Sau sự việc, Công an Hòa Bình đã khởi tố 3 bị can gồm: Bùi Mạnh Quốc về tội "Vô ý làm chết người"; Hoàng Công Lương và Trần Văn Sơn cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 7/5/2018, TAND TP Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên. Tuy nhiên, sau đó phiên tòa bị hoãn theo đề nghị của các luật sư. Đến ngày 15/5/2018, TAND TP Hòa Bình mở lại phiên tòa. Sau 12 ngày xét xử (từ ngày 15/5 đến ngày 30/5, không tính ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật) tòa bước vào nghị án và đến chiều 5/6/2018, tòa tuyên trả hồ sơ vì còn có nhiều tình tiết của vụ án cần phải điều tra, bổ sung, làm rõ. Sau thời gian Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình điều tra bổ sung vụ án, tội danh của bị can Hoàng Công Lương đã thay đổi từ tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Vô ý làm chết người". Đồng thời, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố thêm 4 bị can gồm: Hoàng Đình Khiếu, Trương Quý Dương, Trần Văn Thắng và Đỗ Anh Tuấn cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 5/12/2018, VKSND TP Hòa Bình đã hoàn tất bản cáo trạng của vụ án và quyết định truy tố 7 bị can ra TAND TP Hòa Bình để xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vô ý làm chết người". Một số hình ảnh phiên tòa xét xử vụ chạy thận sáng 8/1: