Trốn 1 năm, kẻ buôn ma túy bị bắt giữa đêm ở Long An

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Tạ Thiên Huỳnh (SN 1990, trú tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) tại ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đối tượng Tạ Thiên Huỳnh bị bắt sau hơn 1 năm lẩn trốn. (Ảnh: CABT)