Đọc gì hôm nay 8/1: Người phụ nữ bán cá bị giang hồ chém lìa 3 ngón tay

1.Người phụ nữ bán cá bị giang hồ chém lìa 3 ngón tay Ảnh minh họa. Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, tối 7/1, một phụ nữ Nguyễn Thị Thanh Hương (tiểu thương bán cá) bị 5 đối tượng đến từ Vũng Tàu đến đòi nợ. Khi xảy ra cãi vã, 1 trong 5 đối tượng trên đã dùng dao chặt đứt lìa 3 ngón tay phải của chị Hương. Người dân khu vực đã bắt được 4 đối trượng trong nhóm đòi nợ giải lên cơ quan công an. Một đối tượng gây án đã bỏ trốn.

2. Hôm nay xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Công Lương

Bị cáo Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xuất hiện tại tòa.

Hôm nay 8/1, TAND TP Hòa Bình xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án chạy thận tại Hòa Bình khiến 9 bệnh nhân tử vong. Thư ký phiên tòa cho biết Hoàng Công Lương vẫn vắng mặt không có lý do. Hai trong số 10 luật sư bào chữa cho Hoàng Công Lương có đơn xin vắng mặt. Một số luật sư khác cũng không đến tham dự phiên tòa. Đại diện VKSND TP Hòa Bình cho biết chị Đinh Thị Huyền Thư (vợ Lương) đã có đơn trình bày lý do sức khỏe của chồng. Bị can Trương Quý Dương cũng có mặt tại TAND tỉnh Hòa Bình sáng 8/1.

3. Một phụ nữ rơi từ tầng 19 tử vong do trầm cảm

Hiện trường vụ người phụ nữ rơi từ tầng 19 ở KĐT Đại Thanh.

Theo thông tin ban đầu cho cơ quan công an cung cấp, nạn nhân là Ngô Thanh T. (SN 1983, trú tại Khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vụ việc xảy ra vào 7h tối ngày 7/1 ở toà nhà chung cư CT36A. Gia đình chị T. cho biết, nạn nhân đang được điều trị tâm lý cho mắc chứng trầm cảm.



4. Ngang nhiên lẻn vào UBND huyện trộm xe máy



Đối tượng Phan Công Cha Lơn cùng tang vật

Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Công Cha Lơn (SN 2000, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp ở nhà dân và các cơ quan công sở. Cá biệt, Lơn từng lẻn vào UBND huyện Như Thanh để ăn cắp 1 chiếc xe máy BKS 36F1 - 7884.

5. TP.HCM: Công an vào cuộc điều tra vụ lừa đảo vé tàu Tết

Theo thông tin từ cơ quan công an, gần đây một số người dân đến Ga Sài Gòn nhưng không mua được vé về quê đón Tết. Khi thấy ông Lê Toàn Trung mặc đồng phục bảo vệ, các nạn nhân nhờ ông này mua vé giúp do tin tưởng là người của nhà ga. Đại diện nhà ga cho biết, ông Trung đã xin nghỉ việc từ cuối năm 2018 và đã rời khỏi nơi cư trú.