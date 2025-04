Giải cứu nhóm trẻ bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở Ninh Thuận

Ngày 8/4, thông tin từ Công an thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân giải cứu thành công 3 em học sinh, gồm: N.K.T.K (12 tuổi), N.K.H (13 tuổi) và N.K.N (14 tuổi) bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết.

Ảnh minh họa.

Trước đó, trong lúc đi tắm sông, nhóm trẻ trên bất ngờ gặp nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, dòng nước chảy xiết khiến 3 em không kịp bơi vào bờ, bị cô lập trên mỏm đá giữa sông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Tân Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân tiến hành giải cứu các em.

Do dòng nước chảy xiết, lực lượng Công an cùng người dân dùng phải dây thừng kéo ngang sông, tiếp cận các em bị mắc kẹt và đưa cả 3 em vào bờ an toàn.

