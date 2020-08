Bắc Giang: Phong tỏa QL31 vì có người nghi nhiễm COVID-19

Cụ thể, ngày 4/8, tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định xuất hiện 2 trường hợp ho, sốt, nghi ngờ nhiễm COVID-19. Để bảo đảm phòng chống dịch bệnh, cơ quan chức năng đã phong tỏa QL31 để cách ly, phòng dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet. Nhiều người dân cho biết, 2 người này được xác định đã đi du lịch từ Đà Nẵng trở về, đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC) xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả dương tính với COVID-19.

Xác nhận thông tin này, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Sơn Động cho biết, phương án là phong tỏa, cách ly thôn Đồng Chu, xã Yên Định để phòng dịch nhưng do thôn này nằm hai bên QL31 nên lực lượng chức năng đang phân luồn giao thông cho các phương tiện di chuyển từ TP Bắc Giang về Sơn Động sẽ đi theo đường tỉnh 293 về xã Long Sơn, huyện Sơn Động rồi di chuyển theo QL279 về thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.

Nguồn tin cũng cho biết, trước khi về Sơn Động, những người nghi nhiễm trên đã lưu trú và ăn uống tại nhiều địa điểm tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nhằm xác minh thông tin trên, PV Báo Giao thông đã nhiều lần liên lạc với những người có trách nhiệm tại tỉnh Bắc Giang và huyện Sơn Động nhưng đều không có phản hồi.

