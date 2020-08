Cán bộ quan hệ tình dục ngay tại trụ sở, “1 phút sung sướng rồi vụt tắt“

Nhiều ngày qua, tại Huyện uỷ Kông Chro (Gia Lai) xuất hiện thông tin hai lãnh đạo huyện có quan hệ không trong sáng tại phòng vệ sinh trụ sở. Theo đó, một nam lãnh đạo Phó ban Tổ chức huyện uỷ và nữ Phó Chánh văn phòng huyện uỷ sau khi đi công tác đã có dấu hiệu quan hệ bất chính tại trụ sở của huyện uỷ. Tuy theo chánh văn phòng huyện ủy thì đây là sự hiểu nhầm.Theo đó, khoảng 20h tối đó, một cán bộ huyện ra phòng vệ sinh và phát hiện hai người. Cả hai dự đại hội ở cấp xã và có uống rượu bia. Trước đó, cả hai cũng thân tình và hay giúp đỡ nhau trong công việc. Hai cán bộ này quá thân tình nên hay trêu đùa nhau vì thế đã xảy ra hiểu lầm. (Ảnh minh họa) Trong tháng 7/2020 vừa qua, một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang bị tố đã quan hệ bất chính, ăn ở quan hệ như vợ chồng với một nhân viên điều dưỡng khiến gia đình người này ly hôn. Dù vị bác sĩ này phủ nhận nhưng chồng người điều dưỡng đã thu thập các tin nhắn, ghi âm cuộc gọi cho thấy hai người rất thân mật, lo từng bữa ăn của nhau hay đi công tác và gọi nhau là em yêu. Cũng trong thời điểm, huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An cũng nhận đơn tố cáo chuyện quan hệ bất chính giữa ông N.D.M. (Chủ tịch UBND xã Thanh Chi) và bà Tr. (Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi). Ngoài đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận được một USB có chứa một đoạn clip "nóng" dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh "quan hệ" giữa hai người này. Sau đó, hai người này đã thú nhận mình là người trong clip và có quan hệ với nhau trong thời gian qua. Ông N.D.M., Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đã làm đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe yếu và uy tín thấp. Hội đồng kỷ luật UBND huyện Thanh Chương cũng đã quyết định kỷ luận bằng hình thức Cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông M.. Vào tháng 6/2020 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn Yên Định, bị khai trừ khỏi đảng và đình chỉ công tác 30 ngày do "vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống". Bí thư Huyện đoàn Yên Định bị chồng làm đơn tố cáo quan hệ bất chính, sinh hai con cho người tình. Theo đó, hai người cưới nhau năm 2006, có 3 con nhưng kết quả giám định ADN, hai con không phải của người chồng hợp pháp. Vào tháng 3/2020, thị ủy Giá Rai (Bạc Liêu) đã kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông đối với ông Lương Minh Đương. Ông Đương được xác định là người nửa đêm mua phở đến cho bà M.C làm nghề uốn tóc khi chồng bà này vắng nhà và không bật đèn sáng. Khi chồng bà C về, ông Đương bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông nhận hoàn toàn sai trái và yêu cầu xin tha thứ, có sự chứng kiến của lãnh đạo xã Phong Thạnh Đông. Trên báo Đất Việt, bà C cho hay biết đã sai khi say nắng với ông Đương. “Anh ấy mới 40 tuổi, làm Chủ tịch xã, có uy. Khi quen biết nhau, anh Đương còn hứa hẹn, nếu em yêu, lỡ lộ ra, về làm dân có sao đâu? Nhưng kể từ khi vụ việc đổ bể, anh Đương không đoái hoài đến em". Nhưng ông Đương lại phủ nhận sự hứa hẹn này. Vào tháng 2/2020, TAND tỉnh Quảng Bình đã điều động ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa về công tác tại TAND tỉnh. Trước đó, ông Xướng bị kỷ cách chức về mặt Đảng của Tỉnh ủy Quảng Bình và cách chức về mặt chính quyền của TAND Tối cao. 5 tháng trước đó, huyện ủy Minh Hóa đã nhận được 1 USB chứa clip "nóng" ông Xướng đang quan hệ bất chính với bà Đ.T.K.C (SN 1970) - nữ kế toán ngay tại trụ sở trong giờ hành chính. Sau khi xác định clip không cắt ghép chỉnh sửa, cả ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói là do say rượu, không làm chủ được bản thân. (Ảnh minh họa)

