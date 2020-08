Xe container đè bẹp ô tô làm 3 người chết: Lời khai tài xế container

(Kiến Thức) - Tài xế container người gây ra tai nạn làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã đầu thú tại cơ quan Công an và khai nhận quá trình xảy ra tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ xe container đè bẹp ô tô làm 3 người chết, tài xế container Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã đến Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên đầu thú.

Tiến hành xét nghiệm máu của Lê Thế Tuyển xác định âm tính với chất ma túy; nồng độ cồn trong khí thở là 0.000mg/l.

Tại cơ quan Công an, Tuyển khai nhận đang làm lái xe container cho 1 Hợp tác xã ở Hải Phòng. Khoảng hơn 1h15 ngày 4/8, Tuyển điều khiển phương tiện trên đi từ huyện An Dương, Hải Phòng đến khu vực quận Long Biên, Hà Nội để nhận hàng. Khi đến gần khu vực ngã tư Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh, do buồn ngủ nên Tuyển đã không làm chủ được tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế Lê Thế Tuyển bị tạm giữ hình sự Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn giao thông nói trên; tạm giữ hình sự Lê Thế Tuyển để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vụ xe container đè bẹp ô tô làm 3 người chết xảy ra vào khoảng 4h ngày 4/8, tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên (Hà Nội), xe container biển kiểm soát 15C-114.66 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 15R-046.41 lưu thông chiều từ Trâu Quỳ hướng Cầu Chui do mất kiểm soát, đã chồm lên va vào đuôi xe ô tô con 30E-925.52. Hậu quả 3 người trên xe ô tô con gồm Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 1999), Nguyễn Ánh Pháp (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1986) đều ở Long Biên, Hà Nội tử vong tại chỗ. Nạn nhân nữ Đào Thị Nga (sinh năm 1993, tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) bị văng ra ngoài trọng thương. Chị Nga bị thương, bỏng ở vùng đầu và vai, đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện vụ xe container đè bẹp ô tô làm 3 người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Xe container đè bẹp ô tô con, 3 người chết, 1 người bị thương