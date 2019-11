Anh thượng úy CA tát nhân viên, chị đại úy đại náo sân bay: Kết nào mới “đẹp“?

Thượng uý Nguyễn Xô Việt – công tác tại Công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội.



Ông Nguyễn Xô Việt cũng là nhân vật đang được sự chú ý khi được xác định chính là thượng uý công an tát nhân viên trạm Hải Đăng trong một video mới đây được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận dậy sóng.

Theo nội dung đoạn video được ghi lại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (địa chỉ tại xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), người đàn ông trong trang phục dân sự, được cho là một thượng úy công an đang công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác.

Cụ thể, clip ghi lại cảnh một cháu bé vào một quán bán đồ ăn trong trạm dừng nghỉ Hải Đăng mua xúc xích. Các nhân viên bán hàng nói cậu bé trả tiền nhưng cậu bé không trả tiền. Thay vì ra trả tiền, người bố ra hiệu cho cậu bé mang xúc xích ra ngoài và chạy lại cầm xúc xích. Khi các nhân viên tiếp tục nhắc nhở việc trả tiền, hai bên đã có lời qua tiếng lại. Người bố đã cầm gói xúc xích rồi bóc vỏ ném vào mặt nhân viên nữ đứng ở quầy, sau đó tiến lại gần tát vào mặt nam nhân viên khác trước sự chứng kiến của nhiều người.

Những hình ảnh xấu xí này làm ảnh hưởng đến uy tín người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mà biết bao cán bộ đã hi sinh thân mình gây dựng.

Hành xử của người đàn ông đã khiến những người có mặt tại trạm dừng nghỉ và những người chứng kiến cảnh quay trong video vô cùng bức xúc. Dư luận phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông ấy chính là một thượng úy công an đang công tác tại Công an Thị xã Phổ Yên. Một cán bộ công an được cho là hiểu biết pháp luật nhưng lại có hành động coi thường pháp luật, coi thường những nhân viên bán hàng, sẵn sàng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe người khác bằng hành động chỉ có những kẻ côn đồ mới hành xử như vậy chứ không phải là một cán bộ chiến sĩ công an.

Bởi một cán bộ chiến sĩ công an phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND nơi cộng cộng và với nhân dân. Đó là phải gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức công dân được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện; ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự, vệ sinh công cộng. Không có lời nói, hành vi vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc nơi công cộng. Đồng thời, phải kính trọng, lễ phép với nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân.

Điều đáng chú ý, hành vi của viên thượng úy Công an diễn ra sau khi dư luận cả nước lên án và bất bình trước sự việc nữ đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội CSGT-TT-CĐ thuộc công an quận Đống Đa, Hà Nội) lăng mạ nhân viên hàng không, gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nữ đại úy đang bị xem xét hạ hai cấp bậc hàm do hành vi đã gây ra. Tuy nhiên, tấm gương tối của nữ đại úy Lê Thị Hiền đã không thể khiến nam thượng úy nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm, do vậy hành vi của nam thượng úy còn đáng lên án gấp nhiều lần so với nữ đại úy Lê Thị Hiền.

Dù biết rằng, nữ đại úy Lê Thị Hiền hay thượng úy Nguyễn Xô Việt chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng những tấm gương xấu xí này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân mà biết bao cán bộ chiến sĩ đã hi sinh cả mạng sống của mình để gây dựng lên, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Do vậy, những hành vi của họ khiến nhiều độc giả vô cùng bất bình, bức xúc yêu cầu lực lượng công an cần có biện pháp mạnh để xử lý nghiêm, thậm chí loại họ ra khỏi lực lượng công an nhân dân để tránh làm ảnh hưởng đến các cán bộ, chiến sĩ khác.

Theo dõi clip ghi lại cảnh thượng úy công an ném xúc xích, tát người tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng, ông Bùi Văn Tưởng, một độc giả tỏ ra bức xúc với hành vi xem thường người khác, thể hiện sự hách dịch côn đồ của người đàn ông trong clip và nói rằng, nếu người đàn ông đó là cán bộ công an thì hành vi đó không thể chấp nhận được.

“Cách đây mấy tháng, nữ đại úy Lê Thị Hiền công an quận Đống Đa đã có cách hành xử không đúng khi đại náo tại sân bay Tân Sơn Nhất, chửi bới, xúc phạm nhân viên hàng không khiến tôi không khỏi bất ngờ về hành vi của nữ cán bộ này. Tưởng chừng khi dư luận lên án, các cơ quan tiến hành xử lý bà Hiền thì đó là bài học cho các cán bộ khác. Nào ngờ nay một thượng úy công tác tại Công an huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) lại có hành vi ứng xử côn đồ, coi khinh người khác đến vậy. Để giữ hình ảnh công an nhân dân trong mắt người dân cần phải loại bỏ bà Hiền, ông Xô Việt ra khỏi lực lượng ngành, có như vậy mới đủ răn đe những cán bộ khác”, ông Tưởng cho biết.

Đồng quan điểm trên, độc giả Nguyễn Văn Trưởng cho rằng, vụ việc thượng úy Nguyễn Xô Việt hành xử không đúng tư cách cán bộ chiến sĩ công an khiến bản thân ông ngạc nhiên.

“Một cán bộ công an nhân dân đều phải ghi nhớ 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân và tuân thủ quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Vậy mà ông ta lại có hành động ném xúc xích vào mặt người khác và tát thêm một người khác.

Dù sự việc này có thể nhân viên bán hàng cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng nguồn cơn bắt đầu từ việc con ông mua xúc xích không trả tiền. Thay vì nhắc nhở con thì ông lại có hành xử ném xúc xích và tát các nhân viên. Đáng chú ý, ông ta hành động côn đồ trước mặt một đứa trẻ là con ông ta thì không còn gì để nói. Đứa bé lớn lên sẽ thế nào với những hành động bao lực như thế. Ông ta xúc phạm người khác đáng lên án một thì việc ông ta “dạy” đứa trẻ sự bạo lực, hỗn hào đáng trách gấp nhiều lần”, ông Trưởng cho biết.

Theo dõi sự việc trên, độc giả Nguyễn Thị Hương cho rằng, thượng úy Nguyễn Xô Việt và nữ đại úy Lê Thị Hiền đúng là “người 8 lạng, kẻ nửa cân” khi đều có hành vi không thể chấp nhận được nơi công cộng, vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức cán bộ công an nhân dân và làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành.

“Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, quan điểm của Công an tỉnh này là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, không bao che các hành vi vi phạm. Trong khi đó, Công an TP Hà Nội cũng đang xem xét xử lý nữ đại úy Lê Thị Hiền. Là một người dân theo tôi cần loại bỏ những cán bộ này ra khỏi ngành. Bởi đã là một cán bộ công an phải luôn ghi nhớ quy tắc ứng xử khi tiếp xúc với người dân. Họ phải gương mẫu, có thái độ lịch sự, thể hiện đạo đức, văn hóa và nhân cách của một cán bộ công an đã qua rèn luyện bởi họ đã trải qua quá trình tuyển chọn rất kỹ càng, quá trình học tập được rèn luyện, giáo dục đạo đức, bản lĩnh chính trị nhưng hành động của họ lại khiến người dân thất vọng”, chị Hương cho biết.