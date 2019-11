Thượng uý công an tát nhân viên trạm Hải Đăng: Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND như nào?

(Kiến Thức) - Hành vi của thượng úy công an ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác tại trạm dừng chân Hải Đăng đã vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử với nhân dân…

Thượng uý công an tát nhân viên trạm Hải Đăng (Thái Nguyên) đang khiến dư luận phẫn nộ với cách hành xử của cán bộ công an này nơi công cộng. Phải chăng Thượng uý Nguyễn X. V. (SN 1984), cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên đã quên Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân?



Thông tư số 27/2017 của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2017 về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Trong đó, quy định rõ về ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong nội bộ, quan hệ xã hội và với môi trường tự nhiên.

Theo Thông tư quy định, về nguyên tắc ứng xử, cán bộ chiến sĩ công an phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, tôn trọng bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; Phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và truyền thống Công an nhân dân…

Trong các quy tắc ứng xử chung, đáng chú ý, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân. Tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Tại điều 6 Thông tư quy định về ứng xử với Nhân dân phải kính trọng, lễ phép với Nhân dân; gắn bó mật thiết với Nhân dân; tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai.

Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tự nguyện, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại điều 9 ứng xử trong gia đình nêu rõ, nêu gương trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; xây dựng lối sống lành mạnh, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc.

Tại điều 11 quy định về ứng xử nơi công cộng, gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức công dân được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện; ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự, vệ sinh công cộng. Không có lời nói, hành vi vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc nơi công cộng.

So sánh với những quy tắc trên, hành vi của thượng úy công an Nguyễn X. V. (SN 1984), cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên khi có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác tại trạm dừng chân Hải Đăng đã vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử với nhân dân, không tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Hành vi diễn ra trước mặt con cái đã vi phạm quy tắc ứng xử trong gia đình khi không nêu gương, thực hiện nếp sống văn minh.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trong trang phục dân sự, được cho là một thượng úy công an đang công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác.

Cụ thể, người đàn ông ngồi trong một cửa hàng rồi chỉ cho một đứa trẻ đi vào lấy đồ ăn. Sau khi đứa trẻ lấy một gói xúc xích cầm trên tay đi ra phía quầy thu tiền thì hai nhân viên gồm 1 nam, 1 nữ có ý nói cậu bé tính tiền trước mới được đem gói xúc xích ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này người đàn ông ngồi gần đó lại ra hiệu bảo cậu con trai mang gói xúc xích đi ra. Bất ngờ sau đó, người đàn ông này đi tới cầm gói xúc xích từ tay con trai rồi bóc vỏ ném vào mặt nhân viên nữ đứng ở quầy, sau đó tiến lại gần tát vào mặt nam nhân viên khác trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nhiều người đã bất bình với hành động của người đàn ông trên khi xem clip ghi lại vụ việc. Ngay sau đó, danh tính người đàn ông được xác định là ông Nguyễn X.V., hiện đang công tác tại Công an thị xã Phổ Yên và vụ việc trên xảy ra vào sáng 10/11 tại trạm nghỉ Hải Đăng, xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã phân công Công an thị xã Phổ Yên làm rõ với quan điểm

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định, quan điểm là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ CAND , không bao che các hành vi vi phạm.