Cựu thượng úy công an đã bày cách cho bạn bỏ mua túy vào xe ô tô thế nào?

Theo bản cáo trạng, năm 2014, Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở Tây Hồ, Hà Nội) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau.

Trong quá trình chung sống có xảy ra mâu thuẫn, Vân đã nói chuyện với Nguyễn Thị Vững đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu (CO3) Bộ Công an về việc thường xuyên bị Thiện đánh và muốn cho Thiện đi tù để Vân không bị đánh.

Vân hỏi Vững đưa ma túy vào xe ô tô thì có bắt được không?. Vững bảo được, nếu mà làm như thế chỉ cần có hàng trong xe là chết, hiện tại trước đến giờ chị bảo với rất nhiều người, mà cũng có cái trường hợp mà chỉ có 02 gam thôi vẫn chết bình thường nhưng Vân phải đưa cho Vững 1 tỷ đồng để nhờ Vững báo tin cho Công an bắt giữ Thiện.

Ngày 21/10/2016, Vân viết vào một mảnh phong bì thư ghi thông tin và đặc điểm xe ô tô của anh Thiện đưa cho Vững. Theo Vân khai, khoảng 8h30 sáng ngày 28/10/2016, Vững gọi điện bảo Vân gọi vào số máy mạng mobiphone có 11 số sẽ có một người đưa cho ma túy để bỏ vào xe ô tô của anh Thiện.

Khoảng 12h cùng ngày, có người đàn ông gọi điện cho Vân bảo ma túy để ở hốc gần xe ô tô của chị có hòn đá đè lên. Ngay sau đó, Vân đi một mình ra lấy "hàng" thì gặp một người đàn ông phóng xe máy Wave màu xanh rời đi nhanh chóng khiến Vân không nhớ rõ đặc điểm người này. Vân đã lấy ma túy rồi cho vào cốp trước ghế phụ xe ô tô của anh Thiện.

Khoảng 21h30 ngày 28/10/2016, tổ công tác Đại đội 2 gồn 4 anh: Phạm Văn Linh, chức vụ: Thượng úy (tổ trưởng); Nguyễn Xuân Lượng, chức vụ: Thượng úy; Nguyễn Văn Hưng, chức vụ: Trung sỹ; Nguyễn Văn Đông, chức vụ: Hạ sỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lê Đức Thọ nhìn thấy xe ô tô Huyndai Tucson màu trắng, BKS: 30A-805.01 do anh Thiện điều khiển, trong xe có Nguyễn Thị Vân.

Anh Linh đoán trên xe ô tô có thể có ma túy hoặc hàng cấm, cần phải tiến hành kiểm tra, nên anh Linh đã chỉ đạo anh Lượng và anh Hưng đuổi theo ra hiệu lệnh dừng xe. Anh Linh trực tiếp tiến hành kiểm tra xe, phát hiện cốp xe ghế phụ trước có 1 gói giấy màu trắng kích thước 5x6cm.

Khi phát hiện gói giấy, anh Linh hỏi Thiện: "Cái gì đây?". Thiện nghi ngờ trong gói giấy có chứa ma túy nên nói: "Sao các anh bỏ ma túy vào xe của tôi. Các anh bắt ma túy không dễ dàng như vậy đâu" và không nhận gói giấy thu giữ trong cốp xe là của mình.

Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiến hành giải quyết. Trong thời gian anh Thiện bị Cơ quan CSDT - Công an quận Nam Từ Liêm áp dụng biện pháp ngăn chặn (tạm giữ hình sự), Vững yêu cầu Vân trả cho Vững 1 tỷ đồng, Vân không có đủ tiền nên ngày 31/10/2016, Vân lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà P741 CT13B khu đô thị Nam Thăng Long trước đó đã đưa cho Vững đồng thời Vân đưa Vững 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, anh Nguyễn Văn Thiện không nhận ma túy trong xe ô tô là của anh Thiện, Cơ quan điều tra không có tài liệu nào khác để chứng minh, ngày 3/11/2016, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội quyết định không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ hai yêu cầu Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm trả tự do.

Anh Thiện nghi ngờ về việc ma túy trong xe ô tô là do Vân bỏ vào, nên đã nói chuyện với Vân và Vân đã thú nhận với anh Thiện là Vững bàn nhau bỏ ma túy vào xe ô tô của anh Thiện, anh Thiện đã ghi âm lại lời thú nhận của Vân.

Sáu đó, anh Thiện mua 2 máy ghi âm đưa cho Vân 1 máy ghi âm và bảo Vân ghi lại cuộc nói chuyện giữa Vân và Vững về việc bỏ ma túy vào xe ô tô của anh Thiện, còn 1 máy ghi âm anh Thiện bí mật giấu vào túi xác của Vân để ghi lại cuộc nói chuyện giữa Vân và Vững.

Ngày 11/11/2016, anh Thiện gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và giao nộp: File ghi âm cuộc nói chuyện giữ Vân và Thiện, trong đó thể hiện việc Vân thú nhận do thù ghét Thiện có quan hệ với người phụ nữ khác nên đã cùng Nguyễn Thị Vững bảo nhau bỏ ma túy vào xe ô tô của anh Thiện rồi báo Công an bắt giữ anh Thiện với giá 1 tỷ đồng; file ghi âm cuộc nói chuyện giữa Vân và Vững; các tài liệu sao chụp tin nhắn zalo từ máy điện thoại của Vân đến tài khoản zalo có hình đại diện là ảnh của Vững đề nghị điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Vân và Vững khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của 2 người này phù hợp với lời khai người bị hại là anh Nguyễn Văn Thiện, cùng với các tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố Nguyễn Thị Vân về hai tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Vững (SN 1978, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; nguyên thượng úy thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an) với tội danh "Vu khống" và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

