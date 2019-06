47 tuổi vẫn không chịu lấy vợ, con trai bị bố là thầy cúng chém chết

Sáng 12/6, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã bàn giao ông Lô Văn Viên (80 tuổi, bản Bà, xã Hữu Kiệm) cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi thầy cúng 80 tuổi này chém chết con trai.

Theo tin tức từ công an huyện Kỳ Sơn, Lô Văn Viên (80 tuổi) làm nghề thầy cúng và khá có tiếng ở địa phương. Người dân trong vùng thường xuyên nhờ ông đến làm lễ cúng nên công việc ông Viên khá bận rộn. Vì vậy ông Viên cũng thường xuyên say xỉn sau mỗi lần đi làm lễ cúng.

Ngôi nhà ông Viên nơi xảy ra vụ án đau lòng. (Ảnh báo Nghệ An)

Ngày 9/6, ông Viên đi làm lễ cho 1 gia đình tại địa phương. Đến tối muộn cùng ngày, thầy cúng này về nhà trong tình trạng rượu đã ngà ngà say.

Thấy bố say rượu, người con trai thứ 2 là anh Lô Văn Vông, sinh 1972, trú cùng bản có nói vài câu dẫn đến việc 2 bố con xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Không kiềm chế được cơn tức giận, ông Viên đã cầm dao chém nhiều nhát vào người và phần đầu của anh Vông, trong đó có một nhát chém trúng vào thái dương khiến nạn nhân tử vong trước khi được đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Biết con trai không qua khỏi, ông Viên lập tức bỏ trốn về quê cũ (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương).

Địa bàn xã Hữu Kiệm, nơi xảy ra vụ thầy cúng chém chết con. Ảnh Google maps

Trưởng Công an xã Hữu Kiệm nói: "Ông Viên thường xuyên say rượu, còn anh Vông dù đã 47 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ, lại không có công việc nên bố con rất hay cãi vã, xô xát. Những lần trước có bà mẹ ở nhà nên can ngăn kịp thời".

Rạng sáng 11/6, thầy cúng 80 tuổi bị bắt khi đang bỏ trốn.