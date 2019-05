Các nghi phạm vụ vùi 2 thi thể trong bêtông làm gì ở khách sạn?

(Kiến Thức) - Suốt cả tháng thuê khách sạn thuộc loại sang trọng bậc nhất Bình Dương để ở, nhóm 4 đối tượng nữ vừa bị công an bắt giữ, có những hành động vô cùng bí ẩn…

thi thể vùi trong bêtông cùng chiếc ôtô chúng định bỏi trốn, lực lượng bảo vệ, nhân viên khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn còn ngỡ ngàng; một số bảo vệ, tiếp tân đã xâu chuỗi lại những hành động đầy bí ẩn của của nhóm nghi can trong suốt thời gian ở nơi đây.

khách sạn Tiamo, nơi các bảo vệ và nhân viên chặn bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ trọng án 2 thi thể nam giới vùi trong bêtông. Theo nhân viên khách sạn Tiamo thì nhóm người vừa bị bắt giữ này đã đến thuê một phòng ở khách sạn vào khoảng một tháng trước. Người đứng ra thuê phòng sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, hộ khẩu ở tỉnhTiền Giang).

Một nhân viên khách sạn cho hay: “Nhóm 4 phụ nữ ở khách sạn này được 1 tháng nay và cũng có hành tung khá bí ẩn”. Theo nhân viên tại đây, hầu như chỉ có một người trong nhóm này tiếp xúc với lễ tân trong thời gian sinh sống tại đây. Cả nhóm hình như đều tóc đều ngắn, một trong số đó có bộ dạng vô cùng ốm yếu, giống như đang thuê khách sạn ở để đi chữa bệnh gần khu vực này.

Các bảo vệ, nhân viên khách sạn ở khu dân cư Tiamo Phú Thịnh kể lại vụ việc phát hiện, chặn bắt 4 đối tượng. Vào khoảng 1h ngày 18/5 nhóm này đã quyết định không ở nữa và thu dọn đồ đạc để rời khách sạn. Tuy nhiên một tiếp tân khách sạn vô tình thấy thông tin, hình ảnh các nghi phạm qua báo chí nên đã báo quản lý rồi gọi cho công an đến.

Sau đó Công an lập tức có mặt phong toả toàn bộ khu vực, tiến hành bắt giữ khi các đối tượng đang chuẩn bị lái xe ô tô BKS 51A-718.30 bỏ trốn. Trong khi đó, một người bảo vệ đang chạy xe đạp xung quanh kiểm tra an ninh khu dân cư cũng biết rất bất ngờ khi 4 đối tượng nghi giết người ở huyện Bàu Bàng đang trú ngụ tại đây.

Vụ việc công an tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm giết người gây rúng động dư luận khiến cả khu dân cư Tiamo Phú Thịnh cũng xôn xao. Anh L.D.G, nhà ở gần cổng ra vào biệt thự Phú Thịnh kể, lúc đó khoảng gần 1h sáng khi chiếc ôtô 7 chỗ chạy ra thì đội bảo vệ xuất hiện liền chặn lại.

“Sau đó, người phụ nữ cầm lái đã bước xuống hỏi nguyên nhân sao lại chặn. Bảo vệ trả lời "chờ tí". Rồi sau đó công an xuất hiện bắt giữ", anh G. kể lại. Khi xem hình 2 nghi phạm, anh G. khẳng định người cầm lái chính là Phạm Thị Thiên Hà.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt chặn bắt nhóm người trên ôtô liên quan đến vụ 2 thi thể vùi trong bêtông. Còn chị H. , nhân viên của một cửa hàng tiện lợi ở gần cổng ra KDC Phú Thịnh cho hay, lúc thấy công an xuất hiện chị cũng tò mò ra xem mới biết đây là các người có liên quan vụ tử thi vùi trong bêtông nhằm phi tang. “Nhìn phụ nữ vậy mà ghê quá. Ra tay dã man quá. May công an bắt sớm chứ không người dân lại lo lắng", chị T. chia sẻ.

Theo chị T., lúc bị công an “tóm” cả nhóm im thin thít, không nói lời gì rồi sau đó đi theo công an lên xe về trụ sở. Thông qua hình ảnh mà Công an công bố và thực tế thì chị T. xác định người lái xe tóc ngắn và còn trẻ, 3 người còn lại đã lớn tuổi.

Khi nhìn hình ảnh các nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà, Lê Phú Hạnh và Trịnh Thị Hồng Hoa, chị T. khẳng định chắc chắn: "Đúng là họ rồi, ghê quá. Không ngờ họ ra tay nhẫn tâm như vậy".