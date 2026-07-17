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Xã hội

Vụ xe khách lao khỏi cao tốc ở Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện Hà Nội tập trung tối đa lực lượng, thiết bị để cứu các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc, giảm thiểu thiệt hại.

Bình Nguyên

Trưa ngày 17/7, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ tai nạn xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị 2 đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại gây ra do vụ tai nạn.

Đồng thời, đề xuất các kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cập nhật tình hình diễn biến việc cứu chữa, điều trị cho người bệnh.

Nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh BV

Khoảng 0h15 ngày 17/7, tại km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương theo hướng vào trung tâm Hà Nội, xe khách biển kiểm soát 20C-172xx chở 32 người lao khỏi cao tốc rồi rơi xuống đường gom dân sinh.

Vụ tai nạn đau lòng đã để lại hậu quả hết sức nặng nề khi cướp đi sinh mạng của 4 người (3 nạn nhân tử vong tại chỗ và 1 người không qua khỏi tại bệnh viện), đồng thời khiến nhiều người khác bị thương. Công tác cứu chữa đang được triển khai vô cùng khẩn trương. Phần lớn người bị nạn hiện điều trị tại Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, riêng 2 trường hợp nguy kịch đã được chuyển viện cấp tốc lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục giành giật sự sống.

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#xe khách #cao tốc #Bộ Y tế #cứu hộ #Hà Nội #tai nạn giao thông

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu.
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