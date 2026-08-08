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Xã hội

Cháy lớn trên sông Sài Gòn khiến 1 người tử vong

Vụ cháy ghe trên sông Sài Gòn ngày 8/8 khiến một người phụ nữ tử vong, hai người thoát nạn, lực lượng cứu hộ đang điều tra nguyên nhân.

Theo Tuấn Kiệt - Đàm Đệ/ Vietnamnet

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 8/8 trên sông Sài Gòn, đoạn đối diện cảng ICD Phước Long 3, phường Bình Quới (TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện chiếc ghe chở hàng bất ngờ phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó, lửa kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ phương tiện.

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Hiện trường vụ cháy ghe trên sông Sài Gòn. Ảnh: MH

Lúc xảy ra sự cố, trên ghe có 3 người. 2 người sau đó nhanh chóng nhảy xuống sông để thoát thân. Riêng người phụ nữ bị mắc kẹt trên ghe và tử vong.

Nhiều người dân sống dọc hai bên bờ sông Sài Gòn đã lập tức dùng xuồng máy tiếp cận hiện trường, ứng cứu và đưa 2 nạn nhân dưới nước lên bờ an toàn.

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Sau vụ cháy, nhiều mảnh gỗ trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn. Ảnh: TK
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Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: TK

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an TPHCM đã điều động nhiều tàu, ca nô chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa và cứu nạn.

Nguyên nhân vụ cháy nổ đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

#sông Sài Gòn #nổ ghe #TPHCM #cháy ghe #tai nạn #cứu hộ

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