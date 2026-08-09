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Xã hội

Phạt nặng lái xe vượt tốc độ trong hầm Hải Vân để phòng ngừa tai nạn

Trong ngày đầu kiểm tra, CSGT phát hiện 8 xe vi phạm tốc độ, xử phạt đến 8 triệu đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Sáng 9/8, Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng CSGT về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Trạm CSGT Phú Lộc vừa đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ khi lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân.

Một số xe khách chạy quá tốc độ quy định khi lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân.
Một số xe khách chạy quá tốc độ quy định khi lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân.

Qua đó, trong ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 trường hợp phương tiện vận tải vi phạm tốc độ trong hầm đường bộ Hải Vân.

Điều đáng lo ngại là có một số xe chở khách chạy với tốc độ cao khi qua hầm. Đơn cử, một lái xe điều khiển ô tô chở khách lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân với tốc độ 104 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h. Trạm CSGT Phú Lộc đã lập biên bản, xử lý trường hợp này theo quy định, với mức phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phương tiện lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân với tốc độ 104 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h.
Phương tiện lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân với tốc độ 104 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h.

Trong thời gian tới, Trạm CSGT Phú Lộc tiếp tục tăng cường kiểm soát tốc độ trong hầm Hải Vân, kết hợp kiểm tra trực tiếp và khai thác hệ thống giám sát, thường xuyên thay đổi vị trí kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

CSGT lập biên bản xử lý đối với các tài xế chạy quá tốc độ trong hầm đường bộ Hải Vân.
CSGT lập biên bản xử lý đối với các tài xế chạy quá tốc độ trong hầm đường bộ Hải Vân.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải, nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ khi qua hầm Hải Vân. Mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua hầm.

Phòng CSGT Công an TP Huế vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ. Tham dự hội nghị có 125 đại diện của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng và lái xe trên địa bàn TP Huế...

Tại đây, lực lượng CSGT đề nghị các doanh nghiệp vận tải tăng cường công tác quản lý phương tiện, quản lý lái xe; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo Hải Lan/ Báo Công An Nhân Dân
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#Xe khách chạy vượt quá tốc độ #Hầm đường bộ Hải Vân 2 #tuần tra kiểm soát #phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm

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