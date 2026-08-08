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Xã hội

Vụ bạo hành trẻ tại TP HCM, bắt khẩn bảo mẫu

Công an TP.HCM bắt giữ bảo mẫu Triệu Thị Tâm sau video bạo hành trẻ tại Trường Lá Xanh, nhấn mạnh việc xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền trẻ em.

Theo Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Sáng 8/8, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Triệu Thị Tâm - bảo mẫu Trường Mầm non Lá Xanh, và đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 19h ngày 6/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thuận Giao phát hiện đoạn video lan truyền trên TikTok và Facebook, ghi lại cảnh một phụ nữ dùng dây thun và tay liên tục tác động vào cơ thể hai cháu bé.

Cơ quan công an làm việc, lấy lời khai của bảo mẫu Triệu Thị Tâm. Ảnh: CACC
Cơ quan công an làm việc, lấy lời khai của bảo mẫu Triệu Thị Tâm. Ảnh: CACC

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Thuận Giao khẩn trương rà soát, xác minh trên toàn địa bàn. Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Lá Xanh, địa chỉ 1/33B, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định người xuất hiện trong video là Triệu Thị Tâm (SN 1971), bảo mẫu làm việc tại trường. Tại cơ quan công an, bà Tâm khai nhận hành vi đối với hai cháu bé như nội dung các đoạn video phản ánh.

Hai cháu bé xuất hiện trong video đều sinh năm 2024.

Cơ quan công an cũng làm việc với chị C.C.N. (SN 1997), người quay và đăng các đoạn video lên mạng xã hội. Chị N. đã giao nộp toàn bộ video liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bảo mẫu Triệu Thị Tâm. Ảnh: CACC
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bảo mẫu Triệu Thị Tâm. Ảnh: CACC

Công an TP HCM khẳng định, những hành vi như đánh đập, hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trẻ em không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an khuyến cáo phụ huynh lựa chọn cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ được cấp phép; thường xuyên quan tâm đến tâm lý, sức khỏe của trẻ và phối hợp chặt chẽ với cơ sở giữ trẻ.

Khi phát hiện dấu hiệu bạo hành hoặc có thông tin liên quan, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Các cơ sở giữ trẻ, giáo viên và bảo mẫu phải tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.

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Công an làm rõ vụ bảo mẫu bị tố bắn dây thun, đánh trẻ ở lớp mầm non

Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang xác minh vụ bảo mẫu bị tố đánh và dùng dây thun bắn vào trẻ tại một cơ sở mầm non.

Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân trẻ, thậm chí có hành vi đánh một bé gái tại lớp mầm non ở phường Thuận Giao (TPHCM) đang gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 7/8, Công an phường Thuận Giao cho biết đang lấy lời khai những người liên quan, đồng thời thu thập tài liệu để làm rõ nội dung phản ánh xuất hiện trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

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