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Xã hội

Hà Nội: Ô tô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội), khiến 4 người tử vong.

Theo vietnamnet.vn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 ngày 17/7, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra tại Km197+900 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ), thuộc địa phận xã Chương Dương, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-172.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, chở 32 người, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đến khu vực trên, ô tô bất ngờ lao sang phải, đâm đổ dải hộ lan, lan can cao tốc trước khi rơi xuống đường gom phía dưới ở độ cao khoảng 3,5-4,2m.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu.
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Dải hộ lan cao tốc bị ô tô đâm đổ. Ảnh: Đình Hiếu.

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng va chạm rất lớn. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy nhiều người kêu cứu, còn chiếc xe khách đã bị lật nghiêng", một nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, ô tô khách đã tông đổ dải hộ lan của cao tốc và lật nghiêng.

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp, và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma tuý. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Sau va chạm với xe ben ở TPHCM, ô tô 7 chỗ bị lật ngửa, nhóm khách mắc kẹt bên trong. Người đi đường hợp sức giải cứu các nạn nhân nhưng rất tiếc một phụ nữ đã tử vong.

vietnamnet.vn
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#Hà Nội #tai nạn xe khách

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