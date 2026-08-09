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[GALLERY] Subaru Outback 2026 "lột xác" giá từ 1,49 tỷ đồng, chờ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Subaru Outback 2026 "lột xác" giá từ 1,49 tỷ đồng, chờ về Việt Nam

Subaru đã ra mắt Outback thế hệ thứ 7 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu mẫu xe này xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á.

Nguyễn Anh
Subaru Outback thế hệ thứ 7 đã được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Thế hệ mới đánh dấu sự lột xác so với kiểu dáng wagon gầm cao mà mẫu xe này duy trì từ khi ra đời cho đến bản nâng cấp giữa vòng đời xuất hiện vào năm 2022.
Subaru Outback thế hệ thứ 7 đã được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Thế hệ mới đánh dấu sự lột xác so với kiểu dáng wagon gầm cao mà mẫu xe này duy trì từ khi ra đời cho đến bản nâng cấp giữa vòng đời xuất hiện vào năm 2022.
Tại thị trường Indonesia, Subaru Outback mới có giá từ 1,025 triệu Rupiah (khoảng 1,537 tỷ đồng). Bỏ ra số tiền này, khách hàng Indonesia sẽ nhận về mẫu SUV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.880 x 1.880 x 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.745 mm.
Tại thị trường Indonesia, Subaru Outback mới có giá từ 1,025 triệu Rupiah (khoảng 1,537 tỷ đồng). Bỏ ra số tiền này, khách hàng Indonesia sẽ nhận về mẫu SUV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.880 x 1.880 x 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.745 mm.
Không chỉ thay đổi kích thước, Subaru Outback 2026 còn được cải tiến toàn diện về mặt thiết kế ngoại thất. Ở thế hệ thứ 7, mẫu SUV này tiếp tục sử dụng các chi tiết ốp xung quanh hốc bánh và phần dưới cửa vốn là đặc trưng thiết kế của dòng xe này.
Không chỉ thay đổi kích thước, Subaru Outback 2026 còn được cải tiến toàn diện về mặt thiết kế ngoại thất. Ở thế hệ thứ 7, mẫu SUV này tiếp tục sử dụng các chi tiết ốp xung quanh hốc bánh và phần dưới cửa vốn là đặc trưng thiết kế của dòng xe này.
Phần đầu xe nay được thiết kế dựng đứng hơn nhằm tạo hình ảnh mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Trong khi đó, phía sau đi kèm tên xe cỡ lớn trên cửa hậu. Hướng đến khả năng vận hành trên địa hình khó, Subaru Outback 2026 được trang bị giá nóc tiêu chuẩn với tải trọng tĩnh 363 kg và tải trọng động 100 kg.
Phần đầu xe nay được thiết kế dựng đứng hơn nhằm tạo hình ảnh mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Trong khi đó, phía sau đi kèm tên xe cỡ lớn trên cửa hậu. Hướng đến khả năng vận hành trên địa hình khó, Subaru Outback 2026 được trang bị giá nóc tiêu chuẩn với tải trọng tĩnh 363 kg và tải trọng động 100 kg.
Subaru cho biết đây là lần đầu tiên thanh giá nóc trên một mẫu xe của hãng có khả năng chịu tải 100 kg từ hai bên thanh ngang, cho phép treo võng. So với thế hệ cũ, mẫu Outback thế hệ thứ 7 này dài hơn 20 mm, rộng hơn 25 mm, cao hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên.
Subaru cho biết đây là lần đầu tiên thanh giá nóc trên một mẫu xe của hãng có khả năng chịu tải 100 kg từ hai bên thanh ngang, cho phép treo võng. So với thế hệ cũ, mẫu Outback thế hệ thứ 7 này dài hơn 20 mm, rộng hơn 25 mm, cao hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên.
Bên trong xe, Subaru Outback thế hệ mới đã thay đổi đáng kể về cấu trúc mặt táp-lô so với đời trước. Xe sử dụng màn hình cảm ứng trung tâm 12,1 inch đặt ngang, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trang bị này thay cho màn hình thông tin giải trí 11,6 inch nằm dọc của thế hệ cũ.
Bên trong xe, Subaru Outback thế hệ mới đã thay đổi đáng kể về cấu trúc mặt táp-lô so với đời trước. Xe sử dụng màn hình cảm ứng trung tâm 12,1 inch đặt ngang, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trang bị này thay cho màn hình thông tin giải trí 11,6 inch nằm dọc của thế hệ cũ.
Bố cục mới vẫn giữ cụm điều hòa tách biệt với màn hình bằng các nút bấm và núm xoay vật lý. Cửa gió điều hòa cũng được chuyển sang vị trí nằm ngang bên dưới màn hình thay vì đặt dọc hai bên như trước đây. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới. Kích thước thân xe lớn hơn giúp tăng không gian nội thất.
Bố cục mới vẫn giữ cụm điều hòa tách biệt với màn hình bằng các nút bấm và núm xoay vật lý. Cửa gió điều hòa cũng được chuyển sang vị trí nằm ngang bên dưới màn hình thay vì đặt dọc hai bên như trước đây. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới. Kích thước thân xe lớn hơn giúp tăng không gian nội thất.
Outback mới có dung tích khoang hành lý 980 lít nhờ phần trần xe cao hơn 51 mm. Chiều cao khoang chứa đồ cũng tăng 51 mm và sàn khoang hành lý rộng 1.100 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Subaru Outback 2026 ở thị trường Indonesia là động cơ Boxer 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm.
Outback mới có dung tích khoang hành lý 980 lít nhờ phần trần xe cao hơn 51 mm. Chiều cao khoang chứa đồ cũng tăng 51 mm và sàn khoang hành lý rộng 1.100 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Subaru Outback 2026 ở thị trường Indonesia là động cơ Boxer 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm.
Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT với 8 cấp số giả lập và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đặc trưng của thương hiệu Subaru. Cuối cùng là gói trợ lái nâng cao EyeSight mới với 3 camera âm thanh nổi, 4 radar và 4 cảm biến lùi.
Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT với 8 cấp số giả lập và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đặc trưng của thương hiệu Subaru. Cuối cùng là gói trợ lái nâng cao EyeSight mới với 3 camera âm thanh nổi, 4 radar và 4 cảm biến lùi.
Các chức năng hỗ trợ lái gồm hệ thống đánh lái khẩn cấp tránh va chạm, hệ thống kiểm soát bướm ga trước va chạm, hệ thống giám sát người lái và cảnh báo tư thế lái bất thường. Xe có tổng cộng 9 túi khí, bao gồm cả túi khí trung tâm giữa người lái và hành khách phía trước.
Các chức năng hỗ trợ lái gồm hệ thống đánh lái khẩn cấp tránh va chạm, hệ thống kiểm soát bướm ga trước va chạm, hệ thống giám sát người lái và cảnh báo tư thế lái bất thường. Xe có tổng cộng 9 túi khí, bao gồm cả túi khí trung tâm giữa người lái và hành khách phía trước.
Hiện chưa rõ sau Indonesia, Subaru Outback thế hệ mới có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Đời cũ của mẫu xe này hiện đang được phân phối ở Việt Nam với giá lên đến 1,769 tỷ đồng. Tuy nhiên, xe đã liên tục được hãng giảm giá 144 triệu đồng trong thời gian qua, xuống còn 1,625 tỷ đồng.
Hiện chưa rõ sau Indonesia, Subaru Outback thế hệ mới có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Đời cũ của mẫu xe này hiện đang được phân phối ở Việt Nam với giá lên đến 1,769 tỷ đồng. Tuy nhiên, xe đã liên tục được hãng giảm giá 144 triệu đồng trong thời gian qua, xuống còn 1,625 tỷ đồng.
Video: Giới thiệu Subaru Outback & Outback Wilderness 2026.
Nguyễn Anh
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