Sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hiện ra sao?

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng, các bác sĩ tích cực cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, 2 bệnh nhân nặng được đưa vào cơ sở y tế này cấp cứu. Tiếp nhận các nạn nhân, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động các ê-kíp đa chuyên khoa tiến hành hồi sức, đánh giá tổn thương và phẫu thuật đối với những trường hợp nguy kịch.

Cụ thể, bệnh nhân P.C.T (18 tuổi, quê Bắc Ninh) nhập viện với loạt chấn thương nghiêm trọng gồm gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và nghi ngờ chấn thương bụng kín.Bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đánh giá đầy đủ tổn thương để đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Bệnh nhân D.D.M (54 tuổi, quê Thái Nguyên) được đưa vào viện trong tình trạng gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và gãy hai xương cẳng tay trái. Sau thăm khám, đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng cánh tay.

Cảnh sát đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh VOV

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các ê-kíp cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật vẫn đang theo dõi sát tình trạng các nạn nhân, phối hợp đa chuyên khoa để điều trị, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm người bị thương nếu được chuyển đến.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 17/7 tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế N.V.B (43 tuổi, quê Thái Nguyên) lái xe khách biển kiểm soát 20C-172.XX chở 32 người lưu thông theo hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, lao xuyên qua dải hộ lan rồi rơi xuống đường gom dân sinh.

Tại hiện trường, phần đầu và thân xe hư hỏng nặng, nhiều cửa kính vỡ nát, xe nằm chắn ngang đường gom sau cú va chạm.

Người bệnh D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái. Ảnh nhandan.vn

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi xe và chuyển đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng xác định trên xe khách có khoảng 32 người, gồm 31 hành khách và 1 lái xe. Sau cú va chạm mạnh, 26 người đã tự thoát ra ngoài hoặc được Công an xã Chương Dương cùng người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bên trong xe vẫn còn 6 người mắc kẹt, trong đó 3 người còn tỉnh nhưng bị thương, 3 người khác bị phương tiện đè ép và được xác định đã tử vong.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (trong đó có 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện) và nhiều người khác bị thương. Nhiều người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để điều trị. Trong số này, 2 trường hợp chấn thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.