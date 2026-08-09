Nhiều trường Đại học khối kinh tế công bố điểm chuẩn, NEU cao nhất 28,84 điểm

Điểm chuẩn năm 2026 của trường Đại học Kinh tế quốc dân dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm, Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn dao động 21,5-26,5 điểm...

Trưa 9/8, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) công bố điểm chuẩn vào 88 chương trình đào tạo, dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm. Trong đó, ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Thương mại điện tử với 28,62 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển khoảng 9.000 chỉ tiêu cho 88 mã tuyển sinh, tăng 15 mã so với năm trước. Ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp và xét tuyển kết hợp.

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Trong đó, xét tuyển kết hợp là chủ đạo, được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 là những thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên.

Nhóm 2 dành cho thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, tối thiểu 85/150 HSA, 700/1.200 APT hoặc 60/100 TSA. Các em có thể dùng điểm thi độc lập, hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên.

Nhóm 3 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với điểm thi tốt nghiệp môn Toán và một môn khác. Điều kiện về chứng chỉ tương tự nhóm 2.

Nhìn chung, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế quốc dân có nhiều ngành tăng hơn năm trước, nhất là những ngành dưới đều tăng, từ 0,5-0,75 điểm; tuy nhiên cũng có nhiều ngành giảm điểm nhẹ. Năm trước, điểm chuẩn cao nhất là 28,83 điểm, ngành thương mại điện tử.

Năm nay, có tổng cộng 7 ngành lấy trên 28 điểm, trong đó có Hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB), Kinh doanh quốc tế, Kinh tế Quốc tế...

Trong khi đó, trường Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn dao động 21,5-26,5 điểm, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng vẫn dẫn đầu. Một số ngành lấy từ 25 điểm là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình IPOP), Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung Quốc (cả chương trình chuẩn và IPOP).

Mức điểm chuẩn thấp nhất là 21,5 điểm, tại các ngành Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế), Quản trị kinh doanh (IPOP), Quản trị khách sạn, Tài chính - Ngân hàng... So với năm ngoái, điểm chuẩn giảm ở hầu hết ngành, phổ biến trong khoảng 1-2 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Sáng nay 9/8, Học viện Ngân hàng cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 26,61 điểm.

Ba ngành khác có mức điểm chuẩn trên 26 gồm Kiểm toán, Tài chính và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Các chương trình còn lại chủ yếu có điểm chuẩn trong khoảng 24-26 điểm.

Trong khi đó, 4 chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng quốc tế lại có điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Ngân hàng trong năm nay.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng. Ảnh: BAV.

So với năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2026 nhìn chung tăng khoảng 1-1,5 điểm. Mức tăng diễn ra trong bối cảnh số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng mạnh với gần 54.000 thí sinh đăng ký, khoảng 124.500 nguyện vọng, tăng 50% so với năm trước.

Năm 2026, Học viện Ngân hàng tuyển 4.690 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.