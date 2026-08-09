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[GALLERY] Hàng trăm ôtô, xe máy cổ tụ hội tại Vietnam Scooters Fest 2026

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hàng trăm ôtô, xe máy cổ tụ hội tại Vietnam Scooters Fest 2026

Vietnam Scooters Fest 2026 là sự kiện do cộng đồng những người yêu scooter tại Việt Nam khởi xướng dành cho những tín đồ đam mê diễn ra từ ngày 8 đến 9/8/2026.

PHạm Minh Tuấn
Vietnam Scooters Fest 2026 - 80th Anniversary Vespa &amp; Friends 1946 - 2026 đã chính thức diễn ra trong hai ngày 8 và 9/8/2026 Sự kiện diễn, quy tụ hàng trăm tín đồ đam mê đến từ cộng đồng chơi scooter cùng nhiều mẫu xe cổ, xe sưu tầm từ nhiều thế hệ.
Vietnam Scooters Fest 2026 - 80th Anniversary Vespa & Friends 1946 - 2026 đã chính thức diễn ra trong hai ngày 8 và 9/8/2026 Sự kiện diễn, quy tụ hàng trăm tín đồ đam mê đến từ cộng đồng chơi scooter cùng nhiều mẫu xe cổ, xe sưu tầm từ nhiều thế hệ.
Theo thông tin từ ban tổ chức, khu vực triển lãm quy tụ những mẫu scooter cổ, xe sưu tầm và phiên bản đặc biệt, trong đó có những chiếc được sản xuất từ nhiều thập niên trước. Riêng khu vực “Dấu ấn 80 năm Vespa” giới thiệu các mẫu xe nguyên bản trải dài từ năm 1946 đến 1990.
Theo thông tin từ ban tổ chức, khu vực triển lãm quy tụ những mẫu scooter cổ, xe sưu tầm và phiên bản đặc biệt, trong đó có những chiếc được sản xuất từ nhiều thập niên trước. Riêng khu vực “Dấu ấn 80 năm Vespa” giới thiệu các mẫu xe nguyên bản trải dài từ năm 1946 đến 1990.
Năm 2026 đánh dấu 80 năm kể từ khi Vespa ra đời tại Italy vào năm 1946. Cột mốc này cũng trở thành dịp để cộng đồng scooter nhìn lại hành trình của dòng xe đã vượt khỏi chức năng là phương tiện di chuyển mà trở thành một biểu tượng về thiết kế và phong cách sống.
Năm 2026 đánh dấu 80 năm kể từ khi Vespa ra đời tại Italy vào năm 1946. Cột mốc này cũng trở thành dịp để cộng đồng scooter nhìn lại hành trình của dòng xe đã vượt khỏi chức năng là phương tiện di chuyển mà trở thành một biểu tượng về thiết kế và phong cách sống.
Tại Việt Nam, Vespa xuất hiện từ khoảng năm 1954, sau đó dần hình thành cộng đồng người chơi và sưu tầm qua nhiều thế hệ. Những chiếc xe cổ này không chỉ gắn với kỹ thuật cơ khí, còn gợi lại hình ảnh của một Sài Gòn xưa, nơi những chiếc scooter từng là một phần của đời sống đô thị.
Tại Việt Nam, Vespa xuất hiện từ khoảng năm 1954, sau đó dần hình thành cộng đồng người chơi và sưu tầm qua nhiều thế hệ. Những chiếc xe cổ này không chỉ gắn với kỹ thuật cơ khí, còn gợi lại hình ảnh của một Sài Gòn xưa, nơi những chiếc scooter từng là một phần của đời sống đô thị.
Chính vì vậy mà thú chơi xe cổ không chỉ dành cho những người am hiểu động cơ. Người mới bước vào thế giới này có thể bắt đầu từ kiểu dáng, màu sơn hay một câu chuyện tình cờ nhìn thấy trên đường phố. Sau đó, họ tìm hiểu về đời xe, phụ tùng, máy móc, cách phục chế và lịch sử của từng mẫu. Càng tìm hiểu, chiếc xe càng trở thành một câu chuyện có nhiều lớp.
Chính vì vậy mà thú chơi xe cổ không chỉ dành cho những người am hiểu động cơ. Người mới bước vào thế giới này có thể bắt đầu từ kiểu dáng, màu sơn hay một câu chuyện tình cờ nhìn thấy trên đường phố. Sau đó, họ tìm hiểu về đời xe, phụ tùng, máy móc, cách phục chế và lịch sử của từng mẫu. Càng tìm hiểu, chiếc xe càng trở thành một câu chuyện có nhiều lớp.
Vietnam Scooters Fest 2026 được xem là một lễ hội giải trí và sân chơi của người yêu xe. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, khách tham quan có thể xem triển lãm xe, theo dõi các màn diễu hành nội khu, gặp gỡ nhà sưu tầm, trao đổi kinh nghiệm phục chế và bảo tồn xe, tìm hiểu phụ tùng - phụ kiện cổ, xem trình diễn kỹ thuật và tham gia những hoạt động dành cho gia đình, trẻ em.
Vietnam Scooters Fest 2026 được xem là một lễ hội giải trí và sân chơi của người yêu xe. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, khách tham quan có thể xem triển lãm xe, theo dõi các màn diễu hành nội khu, gặp gỡ nhà sưu tầm, trao đổi kinh nghiệm phục chế và bảo tồn xe, tìm hiểu phụ tùng - phụ kiện cổ, xem trình diễn kỹ thuật và tham gia những hoạt động dành cho gia đình, trẻ em.
Sự kiện cũng có khu cắm trại và hoạt động giao lưu cộng đồng. Tại Vietnam Scooters Fest 2026, người chơi không chỉ dành cho những người đã “nghiện” xe cổ, người ngoài cộng đồng cũng có thể bước vào, nhìn ngắm, giao lưu và hiểu tại sao một chiếc xe vài chục năm tuổi vẫn có sức hấp dẫn với chủ nhân của nó.
Sự kiện cũng có khu cắm trại và hoạt động giao lưu cộng đồng. Tại Vietnam Scooters Fest 2026, người chơi không chỉ dành cho những người đã “nghiện” xe cổ, người ngoài cộng đồng cũng có thể bước vào, nhìn ngắm, giao lưu và hiểu tại sao một chiếc xe vài chục năm tuổi vẫn có sức hấp dẫn với chủ nhân của nó.
Âm nhạc cũng là một phần quan trọng của lễ hội. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của NSƯT Cao Minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cùng các nhóm nhạc Sóc Band, SPG Band, Carmen theo phong cách Flamenco và Latin, bên cạnh nhóm Nhạc xưa Sài Gòn quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, bác sĩ, nhà báo...
Âm nhạc cũng là một phần quan trọng của lễ hội. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của NSƯT Cao Minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cùng các nhóm nhạc Sóc Band, SPG Band, Carmen theo phong cách Flamenco và Latin, bên cạnh nhóm Nhạc xưa Sài Gòn quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, bác sĩ, nhà báo...
Bên cạnh các câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, lễ hội còn chào đón các nhà sưu tập và cộng đồng scooter đến từ Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Úc cùng nhiều quốc gia châu Âu, tạo nên một không gian giao lưu quốc tế dành cho những người cùng chung tình yêu với Vespa.
Bên cạnh các câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, lễ hội còn chào đón các nhà sưu tập và cộng đồng scooter đến từ Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Úc cùng nhiều quốc gia châu Âu, tạo nên một không gian giao lưu quốc tế dành cho những người cùng chung tình yêu với Vespa.
Tại sự kiện Tại Vietnam Scooters Fest 2026, ngoài hàng trăm chiếc xe scooter cổ hiếm có khó tìm, những người mê xe còn được chiêm ngưỡng những chiếc ôtô cổ hàng hiếm mang dấu ấn của nhiều thập niên, như kể lại câu chuyện về một thời kỳ vàng son của ngành công nghiệp ôtô thông qua từng đường nét thiết kế, tiếng động cơ và hành trình mà chúng đã đi qua.
Tại sự kiện Tại Vietnam Scooters Fest 2026, ngoài hàng trăm chiếc xe scooter cổ hiếm có khó tìm, những người mê xe còn được chiêm ngưỡng những chiếc ôtô cổ hàng hiếm mang dấu ấn của nhiều thập niên, như kể lại câu chuyện về một thời kỳ vàng son của ngành công nghiệp ôtô thông qua từng đường nét thiết kế, tiếng động cơ và hành trình mà chúng đã đi qua.
Theo anh Dũng Trần - thành viên CLB Sài Gòn cõi nhớ, cho biết tất cả những chiếc xe được trưng bày tại triển lãm là những xe có tuổi đời khá lâu, thuộc các dòng xe sang trọng, lịch lãm và cả dòng xe “mưu sinh” như xích lô máy, Lambretta… Những chiếc xe này hầu hết ra đời và xuất hiện tại Sài Gòn trong thập niên 50-60 của thế kỷ XX.
Theo anh Dũng Trần - thành viên CLB Sài Gòn cõi nhớ, cho biết tất cả những chiếc xe được trưng bày tại triển lãm là những xe có tuổi đời khá lâu, thuộc các dòng xe sang trọng, lịch lãm và cả dòng xe “mưu sinh” như xích lô máy, Lambretta… Những chiếc xe này hầu hết ra đời và xuất hiện tại Sài Gòn trong thập niên 50-60 của thế kỷ XX.
Một trong những điểm đáng chú ý là Dyno Contest, nơi những người yêu kỹ thuật có thể theo dõi phần trình diễn hiệu suất động cơ trên bàn thử. Sự kiện cũng có khu kỹ thuật hỗ trợ bảo dưỡng, tư vấn và sửa chữa cơ bản, cùng không gian trao đổi xe, phụ tùng và phụ kiện.
Một trong những điểm đáng chú ý là Dyno Contest, nơi những người yêu kỹ thuật có thể theo dõi phần trình diễn hiệu suất động cơ trên bàn thử. Sự kiện cũng có khu kỹ thuật hỗ trợ bảo dưỡng, tư vấn và sửa chữa cơ bản, cùng không gian trao đổi xe, phụ tùng và phụ kiện.
Vietnam Scooters Fest 2026 không chỉ dành cho những người đã “nghiện” xe cổ, người ngoài cộng đồng cũng có thể bước vào, nhìn ngắm, giao lưu và hiểu tại sao một chiếc xe vài chục năm tuổi vẫn có sức hấp dẫn với chủ nhân của nó.
Vietnam Scooters Fest 2026 không chỉ dành cho những người đã “nghiện” xe cổ, người ngoài cộng đồng cũng có thể bước vào, nhìn ngắm, giao lưu và hiểu tại sao một chiếc xe vài chục năm tuổi vẫn có sức hấp dẫn với chủ nhân của nó.
Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan có thể xem triển lãm xe, theo dõi các màn diễu hành nội khu, gặp gỡ nhà sưu tầm, trao đổi kinh nghiệm phục chế và bảo tồn xe, tìm hiểu phụ tùng - phụ kiện cổ, xem trình diễn kỹ thuật và tham gia những hoạt động dành cho gia đình, trẻ em. Sự kiện cũng có khu cắm trại và hoạt động giao lưu cộng đồng...
Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan có thể xem triển lãm xe, theo dõi các màn diễu hành nội khu, gặp gỡ nhà sưu tầm, trao đổi kinh nghiệm phục chế và bảo tồn xe, tìm hiểu phụ tùng - phụ kiện cổ, xem trình diễn kỹ thuật và tham gia những hoạt động dành cho gia đình, trẻ em. Sự kiện cũng có khu cắm trại và hoạt động giao lưu cộng đồng...
Một điểm đáng chú ý khác của sự kiện là hoạt động thiện nguyện. Theo thông tin của ban tổ chức, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia với vai trò mạnh thường quân và tặng chương trình một chiếc Vespa Standard sản xuất trong thập niên 1960. Chiếc xe cùng một số xe cổ và hiện vật sưu tầm khác được đưa vào chương trình bán công khai nhằm gây quỹ thiện nguyện.
Một điểm đáng chú ý khác của sự kiện là hoạt động thiện nguyện. Theo thông tin của ban tổ chức, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia với vai trò mạnh thường quân và tặng chương trình một chiếc Vespa Standard sản xuất trong thập niên 1960. Chiếc xe cùng một số xe cổ và hiện vật sưu tầm khác được đưa vào chương trình bán công khai nhằm gây quỹ thiện nguyện.
Video: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồng hành cùng Vietnam Scooters Fest 2026.
PHạm Minh Tuấn
#Vietnam Scooters Fest 2026 khai màn #xe máy ôtô cổ tại Vietnam Scooters Fest 2026 #sự kiện Vietnam Scooters Fest 2026 #Vietnam Scooters Fest #xe cổ #xe sưu tầm

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