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Xã hội

Biết gì về kiểm định của xe khách gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Thiên Tuấn

Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn Km197+900 thuộc địa phận xã Chương Dương (TP Hà Nội), khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h15'. Thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 20C-117.XX do tài xế N.V.B. (43 tuổi, trú xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, chở theo 32 người, lưu thông trên cao tốc theo hướng về Hà Nội.

Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ tự lao sang phải, tông đổ dải hộ lan và lan can bảo vệ của tuyến cao tốc rồi rơi xuống đường gom dân sinh phía dưới từ độ cao khoảng 3,5-4,2 m. Chiếc xe sau đó bị lật ngang. Theo điều tra ban đầu, xe không va chạm với bất kỳ phương tiện nào khác trước khi xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tổ chức phân luồng giao thông.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn làm 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều nạn nhân bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Theo cơ quan chức năng, xe khách được sản xuất năm 2011, còn niên hạn sử dụng đến năm 2031. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đến ngày 17/9/2026. Xe cũng được cấp phù hiệu xe hợp đồng có giá trị đến ngày 19/5/2031; dữ liệu quản lý cho thấy trong tháng 7 phương tiện đã thực hiện 3 lượt vận chuyển.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

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