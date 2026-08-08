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Xã hội

Hoàn thành lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Sau hơn 60 ngày nỗ lực, Hà Tĩnh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hạo Nhiên

Ngày 8/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 774 phần mộ chưa xác định được thông tin ở 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN.

Theo đó, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác liên ngành và đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ toàn khâu gồm 48 cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ việc khai quật, số hóa thông tin và lấy mẫu sinh phẩm.

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Công tác khai quật, lấy mẫu ADN được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Kết quả, toàn bộ 774/774 phần mộ chưa xác định thông tin tại 7 nghĩa trang liệt sĩ, đã được khai quật, số hóa thông tin; trong đó 297 phần mộ lấy được mẫu sinh phẩm, đạt 38,4%.

Song song với công tác lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, ngày 4/8, các lực lượng đã quy tập 8 phần mộ từ xã Đồng Lộc về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Can Lộc, trong đó có 5 phần mộ lấy được mẫu giám định ADN. Ngày 5/8, từ thông tin của nhân dân, các nhân chứng, lực lượng chức năng tiếp tục khai quật, quy tập được 2 phần mộ từ xã Phúc Trạch về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê, trong đó có 1 phần mộ lấy được mẫu sinh phẩm.

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Xúc động lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Hà Tĩnh được khởi động tại xã Can Lộc vào cuối tháng 5/2026. Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Can Lộc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai ở các nghĩa trang liệt sĩ khác trên toàn tỉnh.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên việc khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin tại Hà Tĩnh được thực hiện một cách khoa học, tỉ mỉ, chặt chẽ, bảo đảm sự tôn nghiêm, độ chính xác cao.

Chiến dịch 500 ngày đêm ở Hà Tĩnh không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là biểu tượng của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là chiếc chìa khóa mở ra hy vọng đoàn tụ sau nhiều thập kỷ, để những người đã ngã xuống không còn mang tên "chưa biết", được trở về đúng với tên tuổi, quê hương và gia đình của mình.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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Ngày 07/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác minh, cất bốc, lấy mẫu giám định ADN và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

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Liên tiếp phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 27/7, thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa quy tập thành công 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 23-25/7, qua nắm bắt thông tin trên địa bàn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện và quy tập thành công 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập.

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