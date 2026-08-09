Nhiều trường đại học tại TPHCM và Hà Nội công bố điểm chuẩn ngày 9/8

Sau quá trình lọc ảo, các trường như Ngoại thương, Bách khoa, Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học đúng hạn.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ hôm nay 9/8, các trường đại học bắt đầu công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo và rà soát dữ liệu. Các trường phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13/8.

Thí sinh tại TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong ngày 9/8, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến công bố điểm chuẩn sau 11 giờ. Đây là một trong những trường được đông đảo thí sinh chờ đợi bởi mức độ cạnh tranh cao ở nhiều ngành đào tạo. Cùng thời điểm, Học viện Ngân hàng cũng dự kiến công bố điểm chuẩn sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo.

Đến 14 giờ, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn. Đây cũng là một trong những mốc được thí sinh đặc biệt quan tâm trong ngày hôm nay.

Tại phía Nam, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) dự kiến công bố điểm chuẩn vào 17 giờ ngày 9/8. Một số trường khác tại TPHCM như ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Việt Đức cũng nằm trong nhóm dự kiến công bố kết quả trong chiều 9/8.

Việc nhiều trường đồng loạt công bố điểm chuẩn từ hôm nay diễn ra sau quá trình xử lý, lọc ảo nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Năm nay, gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với khoảng 7,18 triệu nguyện vọng, bình quân mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Điểm chuẩn tiếp tục được công bố trong những ngày tới

Không chỉ ngày 9/8, nhiều trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn trong các ngày tiếp theo.

Trong ngày 10/8, dự kiến có các trường như ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Nha Trang, ĐH Công Thương TP.HCM và một số trường thuộc ĐHQG TPHCM công bố kết quả. ĐH Luật TPHCM và ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày này.

ĐH Công nghiệp TPHCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 11 hoặc 12/8, trong khi ĐH Mở TPHCM dự kiến công bố vào ngày 13/8.

Đáng chú ý, một số trường đã đưa ra dự báo ban đầu về điểm chuẩn. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) dự kiến điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp dao động khoảng 70-90 điểm trên thang 100.

Trong khi đó, ĐH Công Thương TPHCM dự kiến điểm chuẩn một số nhóm ngành có thể giảm so với năm trước. Đây mới là dự báo và không phải điểm trúng tuyển chính thức.