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Xã hội

Phẫu thuật cắt thành công lá lách khổng lồ 3,5 kg trong ổ bụng người bệnh

Chiều 9/8, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, vừa cắt lá lách khổng lồ nặng 3,5kg cho 1 nữ bệnh nhân, gấp 20 lần so với người bình thường.

Hà Ngọc Chính

Cụ thể, bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận nữ bệnh nhân Đ.T.P (69 tuổi, đến từ xã Phú Túc, Gia Lai), trong tình trạng bụng ngày càng phình to, căng tức, đau, mệt mỏi và nhiều ngày chưa đi đại tiện được.

Theo bệnh sử, người bệnh đã được phát hiện lá lách to từ hơn 3 năm trước, kèm tình trạng thiếu máu. Người bệnh từng được thăm khám tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh và được chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên gia đình chưa đồng ý thực hiện.

Khi các triệu chứng ngày càng rõ rệt, người bệnh đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để được thăm khám và đánh giá lại.

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Ê- kíp mổ do BSCKI Rmah Lực – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp phụ trách. Ảnh ĐVCC

Theo BSCKI Rmah Lực – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, hình ảnh học ghi nhận lá lách to rất lớn, với kích thước khoảng 30 × 9 × 22 cm và trọng lượng lên tới 3.500 gram (trong khi đó, lá lách của người trưởng thành bình thường chỉ nặng khoảng 150–200 gram) kéo dài từ dưới vòm hoành xuống ngang mức mào chậu, chiếm một phần đáng kể thể tích ổ bụng và gây chèn ép các tạng xung quanh.

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Lá lách khổng lồ 3,5 kg trong ổ bụng người bệnh được phẩu thuật cắt thành công. Ảnh: ĐVCC

Với kích thước lách đặc biệt lớn, triệu chứng chèn ép rõ rệt, tình trạng thiếu máu kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh, ê-kíp điều trị đã hội chẩn, đánh giá toàn diện và quyết định lựa chọn phẫu thuật cắt lách.

Phẫu thuật trên một trường hợp lách khổng lồ là một thách thức đối với ê-kíp ngoại khoa, bởi kích thước lách lớn làm hạn chế không gian thao tác, đồng thời đòi hỏi phải kiểm soát tốt các mạch máu và hạn chế nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, lá lách khổng lồ nặng 3.500 gram được loại bỏ hoàn toàn.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hiện ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

Mời bạn đọc xem video: Xây dựng nền y tế vì sức khoẻ nhân dân. Nguồn VTV1
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