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[INFOGRAPHIC] Từ 15/8 ô tô không có ghế an toàn cho trẻ em bị phạt ra sao?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Từ 15/8 ô tô không có ghế an toàn cho trẻ em bị phạt ra sao?

Chính phủ ban hành NĐ 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Thiên Anh
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#ô tô #ghế an toàn #phạt vi phạm #trật tự giao thông #chính phủ

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