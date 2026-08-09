[INFOGRAPHIC] Từ 15/8 ô tô không có ghế an toàn cho trẻ em bị phạt ra sao?

Chính phủ ban hành NĐ 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.
Bộ Tài chính bắt đầu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 10, đến tháng 7 giải ngân gần 425 nghìn tỷ đồng.
Dự án nâng cấp đường 25B, 25C Đồng Nai đang đạt tiến độ 65%, nhằm rút ngắn hành trình tới sân bay Long Thành, dự kiến hoạt động cuối 2026.
Trong ngày đầu kiểm tra, CSGT phát hiện 8 xe vi phạm tốc độ, xử phạt đến 8 triệu đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Đỗ Mười, khiến nữ sinh không chú ý quan sát, gây ra hậu quả nghiêm trọng và đang được điều tra làm rõ.
Ngày 9/8, vụ xô xát giữa hai tài xế tại Vĩnh Long gây chú ý, cảnh sát đã làm rõ vụ việc và nhắc nhở về an toàn giao thông, không sử dụng bạo lực.
Mưa to kéo dài gây ngập úng, chia cắt tại Quảng Trị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cảnh báo người dân tránh rủi ro.
Sau quá trình lọc ảo, các trường như Ngoại thương, Bách khoa, Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học đúng hạn.
Lợi dụng vị trí Trưởng Ban QLCC ở TP HCM, Ngô Anh Tuấn đứng ra bán căn hộ tái định cư dù không có quyền định đoạt, nhận hơn 2,1 tỷ đồng của người mua.
Đang vận chuyển khối lượng lớn vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Duy Khánh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Sau hơn 60 ngày nỗ lực, Hà Tĩnh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Vụ cháy ghe trên sông Sài Gòn ngày 8/8 khiến một người phụ nữ tử vong, hai người thoát nạn, lực lượng cứu hộ đang điều tra nguyên nhân.
Công an TP.HCM bắt giữ bảo mẫu Triệu Thị Tâm sau video bạo hành trẻ tại Trường Lá Xanh, nhấn mạnh việc xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền trẻ em.
Áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa dông, lốc, sét, ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ Nghệ An đến TP.HCM.
CSGT và lực lượng Công an nhiều địa phương cùng phối hợp tổng kiểm tra chất ma tuý đối với tài xế phương tiện kinh doanh vận tải (KDVT) ở cửa ngõ TP HCM.
Vụ việc Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố các đối tượng Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Vua Quạt là một thông điệp mạnh mẽ đối với cả hệ sinh thái nội dung số.
Sau khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn Tân Đức (xã Kỳ Hoa), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã tập trung phòng chống nhằm ngăn dịch lây lan.
Sự cố nghiêm trọng khiến hàng loạt ô tô di chuyển trên cao tốc bị thủng, nổ lốp phải giảm tốc độ hoặc dừng khẩn cấp để xử lý.
Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026, với 7/8 học sinh đoạt huy chương.
Trong lúc làm vườn, người dân xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã phát hiện quả bom “khủng” dài 1,8 m, đường kính 35 cm, nặng khoảng 113 kg.
Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và “Vua quạt” Trần Đình Tiệp bị khởi tố liên quan đến những mâu thuẫn trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện.
Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Đảng ủy Công an và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.