Xe đạp điện va chạm ô tô, nữ sinh tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Đỗ Mười, khiến nữ sinh không chú ý quan sát, gây ra hậu quả nghiêm trọng và đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, P.T.Đ (SN 2011, trú phường Lê Ích Mộc) điều khiển xe đạp điện, chở phía sau P.Đ.T (SN 2011, cùng trú phường Lê Ích Mộc), lưu thông theo hướng từ phường Thủy Nguyên đi phường Nam Triệu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực ngã tư đường Đỗ Mười - đường 9C, xe đạp điện va chạm vào phía sau ô tô tập lái do chị N.T.P (SN 1991, trú phường Lê Chân) điều khiển. Trên ô tô lúc này có thầy giáo V.H.T (SN 2001, trú xã Nghi Dương) ngồi bên cạnh. Ô tô đang di chuyển từ đường 9C, rẽ phải về đường Đỗ Mười.

Vụ tai nạn khiến P.T.Đ bị thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do P.T.Đ không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.