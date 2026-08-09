Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe đạp điện va chạm ô tô, nữ sinh tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Đỗ Mười, khiến nữ sinh không chú ý quan sát, gây ra hậu quả nghiêm trọng và đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, P.T.Đ (SN 2011, trú phường Lê Ích Mộc) điều khiển xe đạp điện, chở phía sau P.Đ.T (SN 2011, cùng trú phường Lê Ích Mộc), lưu thông theo hướng từ phường Thủy Nguyên đi phường Nam Triệu.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực ngã tư đường Đỗ Mười - đường 9C, xe đạp điện va chạm vào phía sau ô tô tập lái do chị N.T.P (SN 1991, trú phường Lê Chân) điều khiển. Trên ô tô lúc này có thầy giáo V.H.T (SN 2001, trú xã Nghi Dương) ngồi bên cạnh. Ô tô đang di chuyển từ đường 9C, rẽ phải về đường Đỗ Mười.

Vụ tai nạn khiến P.T.Đ bị thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do P.T.Đ không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Duy Thanh - Hải Nguyên/ Báo Xây Dựng
Link bài gốc Copy link
https://baoxaydung.vn/hai-phong-xe-dap-dien-va-cham-o-to-tap-lai-thieu-nien-15-tuoi-tu-vong-thuong-tam-19226080910484083.htm
#Hải Phòng #Xe đạp điện #va chạm #ô tô tập lái #thiếu niên 15 tuổi tử vong thương tâm

Bài liên quan

Xã hội

Vụ cháy ô tô 2 thiếu niên tử vong, tài xế khai gì?

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai do hoảng loạn khi ô tô bất ngờ bốc cháy nên không kịp mở cửa cứu hai nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) và chủ phương tiện để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến hai người tử vong.

z7781072870445-6315040609e5b531715a42aff029e76b-764-5606.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.X
Xem chi tiết

Xã hội

Bé 2 tuổi bỏ quên trên xe, tử vong – vì sao bi kịch vẫn xảy ra?

Sự việc bé gái hơn 2 tuổi tử vong do bố sơ suất bỏ quên trên xe ô tô khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao đã quá nhiều bài học nhưng vẫn xảy ra?

Sáng 16/4, anh Đ (trú tại xã Đông Lộc, Nghệ An) lái xe ô tô chở con gái hơn 2 tuổi đi học, song lại điều khiển xe đến thẳng cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe, người bố vào cơ quan làm việc mà không biết con gái nhỏ vẫn đang ở trên xe. Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Đ. hoảng hốt kiểm tra trên xe và phát hiện con gái đã tím tái. Bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

78888.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý 1.679 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026 các lực lượng chức năng Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong tháng 1/2026 các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm TTATGT.

download-4.jpg
CSGT xử lý trường hợp học sinh vi phạm TTATGT.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới