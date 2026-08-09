Loạt trường công bố Điểm chuẩn đại học 2026, có ngành tiếp cận 30 điểm

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa cao nhất 29,54 điểm

Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo năm 2026, theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển gần 10.000 chỉ tiêu cùng 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng, xét điểm đánh giá tư duy TSA, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.880 sinh viên. Ảnh minh họa: HUST

Theo GS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, tính tới thời điểm 13h chiều nay, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Mặc dù năm nay có thêm một số điểm mới trong công tác xét tuyển, tuy nhiên kết quả lọc ảo đã được thực hiện đồng bộ, chính xác và bàn giao cho các trường trong nhóm theo đúng thời hạn quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm; 30/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 27 điểm và 53/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 24 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,27 điểm. 2 chương trình có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là BF-E19 và EM-E17 với mức điểm là 20,06 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Về điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2026 như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 khi xét tuyển vào khối ngành kỹ thuật, và giữa các tổ hợp D01, D04, DD2 khi xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. Tuy nhiên, đối với một số chương trình thuộc khối ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ sử dụng một số tổ hợp thuộc cả 2 nhóm tổ hợp trên thì điểm chuẩn đối với các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 sẽ cao hơn điểm chuẩn đối với các tổ hợp D01, D04, DD2 là 0,5 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố mức học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh 2026. Theo đó, các chương trình chuẩn có học phí từ 28–40 triệu đồng/năm, trong khi các chương trình ELITECH dao động 35–50 triệu đồng/năm.

Một số chương trình đặc thù như Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo hay Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng có mức học phí khoảng 65–68 triệu đồng/năm. Các chương trình quốc tế và liên kết quốc tế sẽ có mức học phí cao hơn, tùy theo từng chương trình đào tạo. Nhà trường cũng cho biết học phí các năm tiếp theo có thể được điều chỉnh, nhưng mức tăng bình quân sẽ không vượt quá 10% mỗi năm.

HCMUT là trường đầu tiên của phía Nam công bố điểm chuẩn

Trưa 9/8 Trường ĐH Bách khoa TPHCM (HCMUT) vừa công bố điểm chuẩn năm 2026 và trở thành trường đầu tiên của phía Nam công bố điểm chuẩn.

HCMUT tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc đại học chính quy với khoảng 5.685 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển tổng hợp (kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT, kết quả quá trình học tập THPT), năng lực khác và hoạt động xã hội.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM năm 2026 được công bố đến tất cả các thí sinh ngày 9/8:

Xem chi tiết điểm chuẩn HCMUT các năm phía dưới.

Điểm chuẩn Ngoại thương tiệm cận 30

Chiều 9/8, trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn tại 3 cơ sở. Theo đó, tại trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 ở mức từ 25-29,7 điểm, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại cao nhất.

Tiếp theo là chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh với 29,5 điểm.

Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển từ 28 điểm trở lên.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, điểm trúng tuyển là 34,66/40 điểm, môn Toán nhân hệ số 2.

Tại phân hiệu TP.HCM, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26,8-28,5 điểm.

Cơ sở Quảng Ninh giữ ổn định điểm chuẩn với 23 điểm, áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển, không có chênh lệch giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp khác.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau: