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Xã hội

Xin vượt không được, tài xế chặn đường đánh chảy máu mũi người khác

Ngày 9/8, vụ xô xát giữa hai tài xế tại Vĩnh Long gây chú ý, cảnh sát đã làm rõ vụ việc và nhắc nhở về an toàn giao thông, không sử dụng bạo lực.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 8/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải clip phản ánh vụ việc hai lái xe xảy ra xô xát trên tuyến đường HL21, thuộc địa bàn xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long.

Theo nội dung clip, khoảng 7h35 ngày 6/8, do tuyến đường hẹp nên xe phía trước chưa thể nhường đường ngay cho phương tiện phía sau vượt. Khi có đủ điều kiện an toàn, lái xe phía trước được cho là đã chủ động nhường đường để xe phía sau vượt lên.

Tuy nhiên, sau khi vượt, lái xe phía sau được cho là đã điều khiển phương tiện chặn đầu xe, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Người này sau đó được cho là cầm một vật nghi là thanh kim loại đánh vào vùng mặt của lái xe còn lại, khiến người này bị chảy máu mũi.

Diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

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Hình ảnh hai tài xế chặn đường, xảy ra xô xát. (Ảnh cắt từ clip).

Nhận thấy nội dung phản ánh có dấu hiệu liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp Công an xã Ngũ Lạc tiến hành xác minh.

Cơ quan công an đã mời chủ phương tiện mang biển kiểm soát 84H-010.xx cùng các đương sự liên quan lên để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ bình tĩnh, không sử dụng bạo lực khi xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Hoài Thanh/ Vietnamnet
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#Tài xế #CSGT Vĩnh Long #hai tài xế đánh nhau #tài xế đánh nhau #chặn đường đánh nhau #cầm cây sắt đánh tài xế

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Theo điều tra ban đầu, ngày 21/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ô tô màu đỏ di chuyển trên đường. Lúc này, 1 ô tô màu đen vượt lên, chặn đầu xe.
Tại đây, cả 2 tài xế bước xuống, cầm hung khí lấy từ trên xe dọa đánh nhau. 
TP HCM: Bat 2 tai xe o to cam hung khi doa chem nhau
 Trần Ngọc Quý (trái) và Trần Ngọc Thái khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP Thủ Đức khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định, chủ ô tô màu đỏ là ông Quý, còn chủ ô tô màu đen là ông Thái. Trong đó, ông Quý có 3 tiền án về các tội cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Được mời lên làm việc, cả 2 đều thừa nhận là người điều khiển 2 ô tô trong đoạn clip trên. Theo đó, khoảng 23h50 ngày 20/2, ông Quý điều khiển ô tô đi trên quốc lộ 13 thì phát hiện xe của mình lấn sang làn đường cùng chiều kế bên nên bật đèn tín hiệu xin chuyển về làn ban đầu.
Tuy nhiên, ông Quý không chú ý phương tiện đang di chuyển phía sau là ô tô do ông Thái điều khiển. Lúc này, ông Thái bật tín hiệu nháy đèn pha, bóp còi đồng thời cho xe vượt lên trên xe của Quý.
Cho rằng ông Thái cố tình gây hấn, khiêu khích nên ông Quý điều khiển xe chạy vượt lên, ép xe của ông Thái dẫn đến hai bên rượt đuổi nhau trên đường. Sau đó, ông Thái cho xe vượt lên chặn đầu ô tô của ông Quý. Hai tài xế này cầm hung khí và xuống xe dọa chém, đánh nhau. Khoảng 2 phút sau, cả 2 lên xe và rời đi.
Công an nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên đường, dù không xảy ra va chạm, nhưng Thái, Quý đã có hành vi điều khiển ô tô đuổi, ép, chặn xe sau đó dùng hung khí dọa đánh nhau.
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