Bắt cựu Trưởng ban quản lý chung cư lừa bán căn hộ tái định cư

Lợi dụng vị trí Trưởng Ban QLCC ở TP HCM, Ngô Anh Tuấn đứng ra bán căn hộ tái định cư dù không có quyền định đoạt, nhận hơn 2,1 tỷ đồng của người mua.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Anh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng Ban quản lý chung cư (QLCC) 1050 để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngô Anh Tuấn tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 11/2019, ông M.N.H. và bà T.M.Đ. đến chung cư 1050 (số 4 Phan Chu Trinh nối dài, phường Bình Thạnh, TP HCM) tìm mua căn hộ. Tại đây, hai người được Tuấn trực tiếp giới thiệu một căn hộ và đứng ra thỏa thuận, ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán.

Thời điểm đó, Tuấn đang giữ chức Trưởng Ban QLCC nên ông H. và bà Đ. tin tưởng giao tiền. Qua nhiều lần, số tiền họ đưa cho Tuấn lên đến hơn 2,1 tỷ đồng.

Nhận tiền xong, Tuấn bàn giao căn hộ cho ông H. sử dụng, đồng thời hướng dẫn người mua thực hiện một số thủ tục, giấy tờ ủy quyền liên quan đến ông N.P.K. và bà N.N.S.

Tuy nhiên, căn hộ này thực tế nằm trong quỹ nhà tái định cư do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý. Ông K. và bà S. mới là những người được bố trí mua căn hộ theo diện tái định cư. Cơ quan điều tra xác định chức vụ Trưởng Ban QLCC chỉ giao cho Tuấn nhiệm vụ quản lý, vận hành tòa nhà. Người này không có thẩm quyền mua bán, chuyển nhượng hoặc quyết định đối với các căn hộ tái định cư.

Dù biết rõ điều đó, Tuấn vẫn trực tiếp tìm người mua, thỏa thuận giá, ký các giấy tờ giao dịch, nhận tiền và giao căn hộ. Người này còn sử dụng các giấy tờ liên quan để khiến khách hàng tin rằng việc mua bán là hợp pháp và sau đó có thể hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Sau khi nhận nhà, từ năm 2022 đến 2024, ông H. nhiều lần yêu cầu Tuấn bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, Tuấn chỉ đưa ra các lời hứa và cam kết giải quyết nhưng không thực hiện. Đến ngày 10/10/2024, đơn vị quản lý quỹ nhà xác định Tuấn không có quyền bán căn hộ nên tiến hành thu hồi. Sau sự việc, Tuấn rời khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra nhận định bị can đã biết mình không có quyền định đoạt căn hộ nhưng vẫn lợi dụng vị trí công tác để tạo niềm tin, thực hiện giao dịch và nhận tiền của người mua, qua đó chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Ngoài vụ việc trên, cơ quan chức năng còn tiếp nhận phản ánh của một số người về việc Tuấn vay tiền nhưng chưa trả. Nội dung này đang tiếp tục được xác minh.

Những ai từng giao dịch, cho Ngô Anh Tuấn vay tiền hoặc cho rằng mình là nạn nhân của người này được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.