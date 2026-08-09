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[GALLERY] Gấp rút hoàn thiện đường kết nối sân bay Long Thành

Xã hội

[GALLERY] Gấp rút hoàn thiện đường kết nối sân bay Long Thành

Dự án nâng cấp đường 25B, 25C Đồng Nai đang đạt tiến độ 65%, nhằm rút ngắn hành trình tới sân bay Long Thành, dự kiến hoạt động cuối 2026.

Dự án xây dựng đường 25C có tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng, kết nối từ Quốc lộ 51 và đường T1, sân bay Long Thành đến Hương lộ 19.
Dự án xây dựng đường 25C có tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng, kết nối từ Quốc lộ 51 và đường T1, sân bay Long Thành đến Hương lộ 19.
Thi công hạng mục nền đường dự án đường 25C. Đến thời điểm này, dự án đạt hơn 65% khối lượng so với hợp đồng.
Thi công hạng mục nền đường dự án đường 25C. Đến thời điểm này, dự án đạt hơn 65% khối lượng so với hợp đồng.
Công nhân thi công hạng mục cầu trên đường 25C.
Công nhân thi công hạng mục cầu trên đường 25C.
Tại gói thầu của liên danh nhà thầu Thành An, đơn vị đang huy động toàn bộ máy móc, nhân công thi công cầu, nền đường, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 8 này.
Tại gói thầu của liên danh nhà thầu Thành An, đơn vị đang huy động toàn bộ máy móc, nhân công thi công cầu, nền đường, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 8 này.
Dù chỉ dài hơn 2,6km song tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch đến sân bay Long Thành, giảm tải cho các trục đường hiện hữu và mở thêm một hướng tiếp cận quan trọng vào sân bay Long Thành.
Dù chỉ dài hơn 2,6km song tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch đến sân bay Long Thành, giảm tải cho các trục đường hiện hữu và mở thêm một hướng tiếp cận quan trọng vào sân bay Long Thành.
Công nhân thi công hạng mục cầu trên đường 25C.
Công nhân thi công hạng mục cầu trên đường 25C.
Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 dài hơn 9km, tổng mức đầu tư gần 1.493 tỷ đồng.
Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 dài hơn 9km, tổng mức đầu tư gần 1.493 tỷ đồng.
Tuyến đường có quy mô 10 làn xe đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.
Tuyến đường có quy mô 10 làn xe đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.
Đường 25B có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh, qua cầu Cát Lái, Vành đai 3 và các khu công nghiệp quy mô lớn của thành phố Đồng Nai.
Đường 25B có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh, qua cầu Cát Lái, Vành đai 3 và các khu công nghiệp quy mô lớn của thành phố Đồng Nai.
Các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 dự án đường 25B và 25C trước thời điểm sân bay Long Thành khai thác theo dự kiến ngày 1/12/2026.
Các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 dự án đường 25B và 25C trước thời điểm sân bay Long Thành khai thác theo dự kiến ngày 1/12/2026.
Hiện nay, đang là thời điểm mùa mưa, nhà thầu phải tạo rãnh thoát nước mặt đường, tranh thủ lúc nắng ráo huy động nhân lực, tăng ca kíp để bù tiến độ.
Hiện nay, đang là thời điểm mùa mưa, nhà thầu phải tạo rãnh thoát nước mặt đường, tranh thủ lúc nắng ráo huy động nhân lực, tăng ca kíp để bù tiến độ.
Trong khi đó, đường 25B đoạn từ đường Quách Thị Trang đến trung tâm phường Nhơn Trạch đã hoàn thành, khai thác tạm với quy mô 10 làn xe.
Trong khi đó, đường 25B đoạn từ đường Quách Thị Trang đến trung tâm phường Nhơn Trạch đã hoàn thành, khai thác tạm với quy mô 10 làn xe.
Sau khi hoàn thành, đường 25C được đánh giá là tuyến đường đẹp nhất ở thành phố Đồng Nai với quy mô 10 làn xe, được đầu tư hiện đại và theo một trục thẳng.
Sau khi hoàn thành, đường 25C được đánh giá là tuyến đường đẹp nhất ở thành phố Đồng Nai với quy mô 10 làn xe, được đầu tư hiện đại và theo một trục thẳng.
Khu vực nút giao giữa Quốc lộ 51 với đường 25C và đường T1 sân bay Long Thành đã hoàn thành, khai thác tạm.
Khu vực nút giao giữa Quốc lộ 51 với đường 25C và đường T1 sân bay Long Thành đã hoàn thành, khai thác tạm.
Một góc nút giao đường 25C với Quốc lộ 51, đường T1 sân bay Long Thành.
Một góc nút giao đường 25C với Quốc lộ 51, đường T1 sân bay Long Thành.
Khi đưa vào khai thác, đường 25C sẽ rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch đến sân bay Long Thành.
Khi đưa vào khai thác, đường 25C sẽ rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch đến sân bay Long Thành.
Hiện đang là thời điểm các tuyến đường trục kết nối sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết tâm kịp thời điểm đưa sân bay lớn nhất cả nước đi vào khai thác thương mại cuối năm nay.
Hiện đang là thời điểm các tuyến đường trục kết nối sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết tâm kịp thời điểm đưa sân bay lớn nhất cả nước đi vào khai thác thương mại cuối năm nay.
Mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và các trục giao thông quan trọng khác đang dần hoàn thiện. THIÊN VƯƠNG
Mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và các trục giao thông quan trọng khác đang dần hoàn thiện. THIÊN VƯƠNG
Theo Thiên Vương/ Báo Nhân Dân
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#Đồng Nai #sân bay Long Thành #giao thông kết nối #Nhơn Trạch #dự án giao thông

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