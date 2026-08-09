[GALLERY] Gấp rút hoàn thiện đường kết nối sân bay Long Thành

Dự án nâng cấp đường 25B, 25C Đồng Nai đang đạt tiến độ 65%, nhằm rút ngắn hành trình tới sân bay Long Thành, dự kiến hoạt động cuối 2026.
Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.
Mới đây, những hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Theo một số nguồn tin, xe có thể ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay.
Maextro V800 được định vị là mẫu xe dành cho chủ nhân có tài xế riêng, khách sạn cao cấp, hàng không, công ty điện ảnh, tổ chức thể thao và các tập đoàn lớn.
Hyundai vừa trưng bày mẫu xe MPV Stargazer X 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Đông Nam Á, trước khi dòng Stargazer chính thức được mở bán vào quý IV/2026.
Subaru đã ra mắt Outback thế hệ thứ 7 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu mẫu xe này xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV chạy điện MG4X 2026 có giá bán ra từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 349-409 triệu đồng).
Ford vừa công bố đầy đủ thông tin về mẫu xe SUV Explorer 2027 tại thị trường Trung Quốc, sau khi mẫu SUV ba hàng ghế này bắt đầu nhận đặt trước.
Toyota Innova Cross 2027 tiếp tục xuất hiện chạy thử với lớp ngụy trang được cắt giảm đáng kể, hé lộ diện mạo mới ở đầu xe cùng một số nâng cấp đáng chú ý.
Sau khi ngừng sản xuất động cơ W16, Bugatti đã chế tạo chiếc hypercar đặc biệt Destrier, vẫn với cỗ máy này, dựa trên khung gầm liền khối sợi carbon của Bolide.
Ford Philippines vừa ra mắt Territory Hybrid Platinum, bản cao cấp nhất của dòng SUV Territory. Xe được nâng cấp đáng kể về thiết kế, trang bị và công nghệ...
BMW X1 2026 hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam sở hữu diện mạo hiện đại, khoang lái nâng cấp công nghệ cao cùng hệ thống an toàn ADAS tương tự đổi thủ giá cao hơn.
BYD Denza Z9S được bán ra tại Trung Quốc với 3 phiên bản, di chuyển lên tới 1.100 km và hỗ trợ sạc siêu nhanh. Xe có giá từ 319.800 NDT (khoảng 1,12 tỷ đồng).
Đúng ngày sinh nhật, Hoa hậu Mai Phương Thúy úp mở hình ảnh một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce trị giá tới 68 tỷ đồng, đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội với vốn đầu tư 50 triệu USD bị bỏ hoang hơn 20 năm, trở thành khối bê tông hoen gỉ, gây lãng phí lớn.
Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập thị trấn Orikhiv, Ukraine cũng tập hợp lực lượng phản công, cục diện chiến trường Zaporizhzhia trở lên khó đoán.
Nối tiếp loạt xe đặc biệt lấy cảm hứng từ các nhân vật Disney, Honda vừa ra bản đặc biệt của mẫu xe ga Giorno+ với cảm hứng từ anh hùng vũ trụ Buzz Lightyear.
Quân Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào thành phố Kramatorsk, khi tích cực đánh địch tạo thế ở khu vực phía đông, nam và phía bắc thành phố.
Nissan vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của NX7, đây là mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới được phát triển thông qua liên doanh Dongfeng Nissan.
Hyundai Motor vừa chính thức mở nhận đặt hàng Avante thế hệ thứ 8 tại thị trường Hàn Quốc. Mẫu sedan hạng C, với tên gọi Elantra ở nhiều thị trường quốc tế.
Mẫu xe số phổ thông huyền thoại Honda Super Cub 110 đã trở lại trong một phiên bản đặc biệt mới mang tên Tokyo 80s và chỉ sản xuất giới hạn đúng 500 chiếc.
Theo thông tin từ đại lý, mẫu SUV Subaru Forester Hybrid sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 10/2026 này, xe có giá dự kiến lên đến 1,5 tỷ đồng.