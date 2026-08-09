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Xã hội

Mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt một số khu vực miền núi Quảng Trị

Mưa to kéo dài gây ngập úng, chia cắt tại Quảng Trị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cảnh báo người dân tránh rủi ro.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, từ đêm 8 đến sáng 9/8, khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to.

Mưa lớn làm nước tại các sông, suối dâng cao, nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị ngập, một số khu vực dân cư thấp trũng ngập cục bộ, giao thông tại một số điểm tạm thời bị chia cắt.

(Ảnh minh họa: Đinh Hương/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Đinh Hương/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, tại khu vực biên giới, lượng mưa từ 100-150mm đã làm mực nước sông Sê Pôn dâng khoảng 1,5m. Nhiều cầu, đập tràn trên địa bàn các xã Hướng Phùng, Lao Bảo bị ngập, nước chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Cụ thể, tại xã Hướng Phùng, nước dâng gây ngập các điểm cầu, đập tràn Doa Mã Lai, A Ròong và khu vực dốc Phùng Lâm-Doa Mã Lai. Tại xã Lao Bảo, một số cầu tràn qua suối Ka Tăng, suối A Chùm và khu vực thôn Khe Đá bị ngập cục bộ. Cầu tràn thôn Hà Lệt có thời điểm ngập sâu khoảng 30cm.

Không chỉ tại khu vực biên giới, mưa lớn kéo dài cũng làm nước dâng tại một số cầu tràn, đập tràn và tuyến đường ở xã Tân Lập (Quảng Trị). Tại đập tràn Thuận Tài, cầu tràn thôn Trung Sơn cùng một số điểm giao thông qua các thôn Ta Xía, Hướng Lộc, Cồn Cheng, nước chảy mạnh qua mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư có địa hình thấp trũng. Tại xã Lao Bảo, một hộ dân ở thôn Tân Phước bị ảnh hưởng do nền nhà thấp; lực lượng cứu hộ đã sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời người dân nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 9/8, chưa ghi nhận thiệt hại về người và nhà cửa tại địa phương này.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đang tăng cường theo dõi, kiểm tra những khu vực xung yếu, bố trí lực lượng cảnh giới tại các cầu tràn, ngầm tràn, điểm có nguy cơ ngập sâu; đồng thời chủ động phương tiện, lực lượng để xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các địa phương cũng rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết. Công tác trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ được duy trì liên tục nhằm kịp thời cảnh báo và ứng phó với các tình huống bất thường.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng cao, chính quyền và lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố vượt qua cầu tràn, ngầm tràn hoặc các khu vực có dòng nước chảy xiết.

Người dân ở vùng thấp trũng, ven sông, suối cần chủ động bảo vệ người và tài sản, sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi được yêu cầu; đồng thời kịp thời thông báo cho chính quyền khi phát hiện ngập sâu, sạt lở hoặc các điểm có nguy cơ mất an toàn./.

Theo TTXVN/Vietnam+
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#áp thấp nhiệt đới #mưa lũ #sạt lở

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