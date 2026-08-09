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[GALLERY] Freelander “hồi sinh” đẹp mắt nhờ Chery Jaguar Land Rover (CJLR)

Số hóa - Xe

[GALLERY] Freelander “hồi sinh” đẹp mắt nhờ Chery Jaguar Land Rover (CJLR)

Sau nhiều năm vắng bóng, cái tên Freelander đã chính thức được “hồi sinh” dưới một thương hiệu độc lập do liên doanh Chery Jaguar Land Rover (CJLR) phát triển.

Nguyễn Chung
Mẫu xe SUV Freelander 2026 hiện chưa được bàn giao cho khách hàng, tuy nhiên liên doanh Chery Jaguar Land Rover đã công bố kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu đạt sản lượng 300.000 xe mỗi năm trong vòng 3 - 5 năm tới.
Mẫu xe SUV Freelander 2026 hiện chưa được bàn giao cho khách hàng, tuy nhiên liên doanh Chery Jaguar Land Rover đã công bố kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu đạt sản lượng 300.000 xe mỗi năm trong vòng 3 - 5 năm tới.
Theo CJLR, khoảng 50% sản lượng dự kiến sẽ được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, cho thấy định hướng phát triển không chỉ tập trung vào Trung Quốc mà còn hướng tới quy mô toàn cầu. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu là Freelander 8 đã bắt đầu được đưa vào sản xuất từ ngày 30/7 tại nhà máy Changshu (Trung Quốc).
Theo CJLR, khoảng 50% sản lượng dự kiến sẽ được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, cho thấy định hướng phát triển không chỉ tập trung vào Trung Quốc mà còn hướng tới quy mô toàn cầu. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu là Freelander 8 đã bắt đầu được đưa vào sản xuất từ ngày 30/7 tại nhà máy Changshu (Trung Quốc).
Xe sở hữu thiết kế vuông vức, đậm chất SUV với nhiều chi tiết mang phong cách xe địa hình. Trong giai đoạn đầu, CJLR đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 5.000 - 8.000 xe mỗi tháng tại thị trường nội địa trước khi mở rộng hoạt động kinh doanh ra các thị trường nước ngoài.
Xe sở hữu thiết kế vuông vức, đậm chất SUV với nhiều chi tiết mang phong cách xe địa hình. Trong giai đoạn đầu, CJLR đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 5.000 - 8.000 xe mỗi tháng tại thị trường nội địa trước khi mở rộng hoạt động kinh doanh ra các thị trường nước ngoài.
Theo ông Wen Fei, Tổng Giám đốc CJLR, Freelander sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn toàn cầu với đầy đủ các phiên bản tay lái thuận và tay lái nghịch nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều khu vực khác nhau.
Theo ông Wen Fei, Tổng Giám đốc CJLR, Freelander sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn toàn cầu với đầy đủ các phiên bản tay lái thuận và tay lái nghịch nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều khu vực khác nhau.
Bên cạnh đó, thương hiệu sẽ vận hành độc lập với cả Chery và Jaguar Land Rover, qua đó chủ động hơn trong việc phát triển sản phẩm cũng như triển khai các chiến lược kinh doanh.
Bên cạnh đó, thương hiệu sẽ vận hành độc lập với cả Chery và Jaguar Land Rover, qua đó chủ động hơn trong việc phát triển sản phẩm cũng như triển khai các chiến lược kinh doanh.
Freelander 8 được trang bị hệ truyền động EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) với sự kết hợp giữa mô-tơ điện với bộ pin CATL dung lượng 60,33 kWh và động cơ xăng tăng áp 1.5L làm nhiệm vụ phát điện, thay vì truyền động trực tiếp tới bánh xe.
Freelander 8 được trang bị hệ truyền động EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) với sự kết hợp giữa mô-tơ điện với bộ pin CATL dung lượng 60,33 kWh và động cơ xăng tăng áp 1.5L làm nhiệm vụ phát điện, thay vì truyền động trực tiếp tới bánh xe.
Ngoài hệ truyền động điện hóa, mẫu SUV này còn được trang bị nhiều công nghệ phục vụ khả năng vận hành trên địa hình khó như hệ thống treo khí nén hai khoang, khóa vi sai cơ khí phía trước, khóa vi sai trung tâm điều khiển điện tử và vi sai hạn chế trượt ở cầu sau.
Ngoài hệ truyền động điện hóa, mẫu SUV này còn được trang bị nhiều công nghệ phục vụ khả năng vận hành trên địa hình khó như hệ thống treo khí nén hai khoang, khóa vi sai cơ khí phía trước, khóa vi sai trung tâm điều khiển điện tử và vi sai hạn chế trượt ở cầu sau.
Freelander 8 là sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch mở rộng danh mục của thương hiệu. Theo lộ trình được CJLR công bố, Freelander sẽ giới thiệu thêm sáu mẫu xe mới trong vòng 5 năm tới.
Freelander 8 là sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch mở rộng danh mục của thương hiệu. Theo lộ trình được CJLR công bố, Freelander sẽ giới thiệu thêm sáu mẫu xe mới trong vòng 5 năm tới.
Danh mục sản phẩm sẽ bao gồm nhiều hệ truyền động khác nhau như xe điện thuần (BEV), xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp Freelander nhanh chóng mở rộng dải sản phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng tại các thị trường trên thế giới.
Danh mục sản phẩm sẽ bao gồm nhiều hệ truyền động khác nhau như xe điện thuần (BEV), xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp Freelander nhanh chóng mở rộng dải sản phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng tại các thị trường trên thế giới.
Với việc tái xuất dưới mô hình thương hiệu độc lập cùng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và xuất khẩu, Freelander tại Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu xây dựng vị thế mới trong phân khúc SUV điện hóa trên thị trường toàn cầu.
Với việc tái xuất dưới mô hình thương hiệu độc lập cùng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và xuất khẩu, Freelander tại Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu xây dựng vị thế mới trong phân khúc SUV điện hóa trên thị trường toàn cầu.
Nguyễn Chung
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