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Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 210kg vật liệu nổ ở Quảng Trị

Đang vận chuyển khối lượng lớn vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Duy Khánh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 8/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ hơn 136kg vật liệu nổ cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào khoảng 0h20 ngày 7/8, tại khu vực biên giới xã Trường Sơn, Phòng Nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô và Đồn Biên phòng Nhật Lệ tổ chức đấu tranh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1980, trú tại thôn Kim Sen, xã Trường Sơn), về hành vi “vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao vật liệu nổ, tổng trọng lượng 68kg; 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động.

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Đối tượng Nguyễn Duy Khánh cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Duy Khánh đã tự nguyện khai báo và giao nộp cho lực lượng chức năng thêm 2 bao vật liệu nổ, trọng lượng 67kg; 6 quả mìn tự chế, trọng lượng 1kg; 2 thanh vật liệu nổ dạng trụ tròn, trọng lượng 0,3kg và 7 kíp nổ.

Trước đó, ngày 23/7, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án QT326.2 (giai đoạn 1), BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp bắt giữ đối tượng Hồ Văn Ngọc Trường, thường trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị về hành vi "vận chuyển trái phép vật liệu nổ", thu giữ 74kg thuốc nổ.

Kết thúc chuyên án QT326.2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 210kg vật liệu nổ các loại.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

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