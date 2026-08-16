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[VIDEO] Xe máy tông vào gác chắn đường sắt, một cụ ông tử vong

Xe máy bất ngờ va chạm với gác chắn tại điểm giao với đường sắt ở Hà Tĩnh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Trường Hân t/h

Ngày 15/8, Công an xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Video: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 14/8, ông Phan Văn H. (SN 1941, trú thôn Trần Phú, xã Hương Đô) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38F3-79XX, chở theo ông Phan Văn Đ. (SN 1949, cùng địa chỉ).

Khi di chuyển trên tỉnh lộ 553, đến khu vực Km389+300 thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, xe máy bất ngờ va chạm với gác chắn ngang đường sắt.

Cú va chạm khiến cả hai người trên xe bị thương. Ông H. bị thương nặng và nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Trong khi đó, ông Đ. bị gãy xương đòn vai phải và được chuyển tới Trung tâm Y tế Hương Khê điều trị.

Dù được các bác sĩ cấp cứu, do thương tích quá nặng, đến khoảng 15h15 cùng ngày, ông H. tử vong tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

#xe máy #tai nạn đường sắt #Hà Tĩnh #gác chắn #ông cụ #gây tai nạn

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