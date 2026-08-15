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[VIDEO] CPI Mỹ khớp dự báo, khả năng Fed tăng lãi suất tháng 9 giảm mạnh

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[VIDEO] CPI Mỹ khớp dự báo, khả năng Fed tăng lãi suất tháng 9 giảm mạnh

CPI tháng 7 của Mỹ tăng 3,4%, khớp dự báo, làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 xuống còn 38%.

Minh Quân - Hà Anh
#Chỉ số CPI Mỹ tháng 7 tăng 3 #4% #Dự báo lãi suất của Fed tháng 9 #Ảnh hưởng của dữ liệu CPI đến chính sách tiền tệ #Tình hình lạm phát Mỹ trong năm 2023 #Tác động của lãi suất đến thị trường tài chính

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