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[VIDEO] Chuỗi gym Core Fitness TP.HCM đóng cửa đột ngột, 600 hội viên mất tiền tỷ

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[VIDEO] Chuỗi gym Core Fitness TP.HCM đóng cửa đột ngột, 600 hội viên mất tiền tỷ

Chuỗi gym Core Fitness tại TP.HCM đột ngột đóng cửa, hơn 600 hội viên đối mặt mất trắng hàng tỉ đồng do doanh nghiệp mất liên lạc.

Minh Quân - Hà Anh
#đóng cửa đột ngột chuỗi gym Core Fitness #hội viên mất tiền tỉ do thất nghiệp #nguyên nhân doanh nghiệp không liên lạc #ảnh hưởng của việc đóng cửa đến cộng đồng tập luyện #tác động tài chính đến khách hàng

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