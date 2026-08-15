Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Bí quyết giảm giờ làm vẫn tăng năng suất của các nước lớn
Khám phá cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Bỉ nâng cao năng suất bằng cách giảm giờ làm, đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình.
Khám phá cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Bỉ nâng cao năng suất bằng cách giảm giờ làm, đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình.
Khám phá cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Bỉ nâng cao năng suất bằng cách giảm giờ làm, đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình.
CPI tháng 7 của Mỹ tăng 3,4%, khớp dự báo, làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 xuống còn 38%.
Dù có can thiệp, yen Nhật vẫn giảm mạnh khi USD lên 159 yen do dòng vốn chảy sang Mỹ. Ngân hàng Nhật Bản sẽ họp tháng 9.
Bộ Công Thương thành lập tổ công tác đặc biệt để xây dựng đề án tái cơ cấu, xóa độc quyền và minh bạch giá năng lượng ngành điện.
Bánh trung thu sớm tại TPHCM khiến quầy hàng vắng khách, trong khi chợ mạng của các hộ kinh doanh trở nên sôi động và doanh số tăng cao.
Chung cư hết niên hạn chỉ là mốc kiểm định, cư dân không mất trắng tài sản hay quyền sử dụng đất, có thể được bố trí tái định cư.
Chính phủ áp dụng Nghị định 300/2026 từ 1/8, cho phép bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị sáp nhập nhanh chóng, siết chặt cấp phó trong 12 tháng.
Trong 7 tháng, ngành thủy sản Việt Nam đạt gần 7 tỷ USD, tăng 12%, đối mặt với thuế 12,5% từ Mỹ để vượt mốc 12 tỷ USD.
Các nền tảng mạng xã hội tận dụng nội dung hả hê để kiếm lợi nhuận hàng triệu đô qua thuật toán ưu tiên quảng cáo.
Telegram bị gỡ khỏi App Store toàn cầu ngày 4/8. CEO Pavel Durov tố cáo kẻ tấn công dùng ảnh AI tống tiền, khiến Apple rơi vào bẫy.
Khám phá cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Bỉ nâng cao năng suất bằng cách giảm giờ làm, đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình.
CPI tháng 7 của Mỹ tăng 3,4%, khớp dự báo, làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 xuống còn 38%.
Dù có can thiệp, yen Nhật vẫn giảm mạnh khi USD lên 159 yen do dòng vốn chảy sang Mỹ. Ngân hàng Nhật Bản sẽ họp tháng 9.
Bộ Công Thương thành lập tổ công tác đặc biệt để xây dựng đề án tái cơ cấu, xóa độc quyền và minh bạch giá năng lượng ngành điện.
Bánh trung thu sớm tại TPHCM khiến quầy hàng vắng khách, trong khi chợ mạng của các hộ kinh doanh trở nên sôi động và doanh số tăng cao.
Chung cư hết niên hạn chỉ là mốc kiểm định, cư dân không mất trắng tài sản hay quyền sử dụng đất, có thể được bố trí tái định cư.
Chính phủ áp dụng Nghị định 300/2026 từ 1/8, cho phép bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị sáp nhập nhanh chóng, siết chặt cấp phó trong 12 tháng.
Trong 7 tháng, ngành thủy sản Việt Nam đạt gần 7 tỷ USD, tăng 12%, đối mặt với thuế 12,5% từ Mỹ để vượt mốc 12 tỷ USD.
Các nền tảng mạng xã hội tận dụng nội dung hả hê để kiếm lợi nhuận hàng triệu đô qua thuật toán ưu tiên quảng cáo.
Telegram bị gỡ khỏi App Store toàn cầu ngày 4/8. CEO Pavel Durov tố cáo kẻ tấn công dùng ảnh AI tống tiền, khiến Apple rơi vào bẫy.
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