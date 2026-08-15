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[VIDEO] Bí quyết giảm giờ làm vẫn tăng năng suất của các nước lớn

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[VIDEO] Bí quyết giảm giờ làm vẫn tăng năng suất của các nước lớn

Khám phá cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Bỉ nâng cao năng suất bằng cách giảm giờ làm, đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình.

Minh Quân - Hà Anh
#giảm giờ làm tăng năng suất #đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực #cải tiến quy trình sản xuất #kinh nghiệm các nước lớn #ảnh hưởng của giảm giờ làm đến năng suất

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