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[VIDEO] Bất động sản TP HCM đóng băng: Căn hộ cao cấp cắt lỗ vẫn ế khách

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[VIDEO] Bất động sản TP HCM đóng băng: Căn hộ cao cấp cắt lỗ vẫn ế khách

Căn hộ cao cấp tại TP HCM giảm giá sâu vẫn khó bán, thị trường bất động sản đóng băng, giao dịch giảm mạnh đến 60%.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bất động sản TP HCM #Giá căn hộ cao cấp giảm mạnh #Giao dịch bất động sản giảm 60% #Ảnh hưởng của thị trường nhà ở cao cấp #Tình hình bán hàng căn hộ trong đại dịch

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